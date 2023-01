¿Es malgeniada? Este trabajo es para usted: empresa busca mujeres ‘bravas’ para su negocio

Cada vez, está más complicado conseguir empleo por la alta competitividad que requiere el mercado, pero, ¿imaginas que tu mal temperamento te de un 'empujoncito' y sea el factor determinante para que te den el trabajo?. Parece absurdo, pero hay una empresa que requiere de ese tipo de personas.

Karens for Shire, es una empresa con sede en Estados Unidos e hizo un importante anuncio: abrió una vacante muy curiosa en donde buscan señoras, que tengan un temperamento fuerte, como dicen en Colombia 'que sean bravas' para que ayuden a sus clientes a hacer reclamos que ellos mismos no quieren hacer. Es decir, estas mujeres serían las encargadas de hacer todos los trámites bochornosos que los usuarios no quieran realizar.

Otro aspecto particular es que el nombre del servicio fue colocado en honor a todas esas mujeres 'malgeniadas' que gracias a su temple consiguen lo que quieren.

En cuanto al salario, el empleo promete 50 a 75 dólares por servicio. $350.000 en pesos colombianos.

Según cuenta un internauta. Una joven dijo que su familia y ella no la pasaron muy bien en un Airbnb ya que no estaban satisfechas con el servicio que le estaban dando. Reclamaron por su cuenta pero no les sirvió de nada, luego buscaron a las 'Karens' y con el servicio de una de ellas, lograron resolver el conflicto, ya que la empresa les reembolsó el dinero.

Por otro lado, los comentarios de los cibernautas no se han hecho esperar, en especial de los colombianos quienes jocosamente han respondido al post de la empresa con chistes y sátiras. "Necesitamos eso en Colombia", "quiero postular a mi mamá", "Me interesa", entre otras burlas. Sin embargo, la empresa sigue en pie con sus ofertas.

