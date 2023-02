Reconocido influencer casi se 'muere' por intoxicación tras un reto: se comió todo esto

El creador de contenido confesó que la estrategia que venía implementando en sus videos tendrá que ser suspendida.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, Luis Fernando Arias, más conocido como Estiwar G, contó por medio de un video que hace un tiempo se intoxicó en Corabastos durante su popular ‘Toxitour’. Asimismo, indicó que fue uno de los recorridos más agresivos que ha hecho.

Famosa influencer ibaguereña entró por error a restaurante carísimo y le tocó mentir para huir

También esta experiencia le ayudó a entender que no puede exponer su vida por crear contenido para sus redes. Así que comentó que decidió cambiar de metodología después de ese quebranto de salud que sufrió en la famosa plaza de la capital y aseguró que actualmente solo prueba la comida en porciones pequeñas.

“Me intoxiqué en el ‘Toxitour’ de corabastos. Fue uno de los ‘Toxitours’ más groseros y agresivos. Probé 17 tipos de comida diferentes, entre pinchos, mojarritas de 5.000 pesos y empanadas”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Al otro día, amanecí paila. Super enfermo. Socio, después de ese día, yo dije: ‘Uy no manito, yo no puedo exponer mi vida por likes. Desde entonces, yo hago el ‘Toxitour’ probando de a poquitos para no llenarme. La idea es no enfermarse”.

Por otro lado, el creador de contenido enfatizó que será mas selectivo a la hora de comer y de probar los platos y que no mostrará restaurantes que no cumplan con las normas sanitarias establecidas.

Finalmente, afirmó que la comida que le sobra nunca la bota y se la regala a los habitantes de calle.

