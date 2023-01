Nairo Quintana reveló si se retira o no del ciclismo y si es verdad su “veto” en Europa

“Necesito un mejor ambiente para estar tranquilo”, fue una de las frases que mencionó el deportista en su rueda de prensa.

Desde el pasado lunes, Nairo Quintana anunció una expectante rueda de prensa para este miércoles, en relación a anuncios en torno a su futuro como ciclista, luego de dar muchas alegrías al país, pero también enfrentar duros momentos.

Los rumores en torno a un retiro temprano no tardaron en surgir, especialmente teniendo en cuenta que el nacido en Boyacá no tiene equipo para competir en este 2023, tras su expulsión por tomar tramadol en el Tour de Francia.

El joven fue sancionado por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el Tour, y desde entonces se le han cerrado las puertas en Europa, un presunto veto.

Lea también: Esto se sabe del sonado supuesto retiro de Nairo Quintana del ciclismo: anunció rueda de prensa

La rueda de prensa

"Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. La vida de un ciclista es símbolo de lucha, somos luchadores y todos hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a luchar ante la adversidad", inicio diciendo Nairo en la rueda de prensa esta mañana.

Sobre su retiro, fue enfático en decir que continúa en el ciclismo, tomando todo con calma, una gran noticia para este deporte en el país.

"Mi carrera como aficionado en Boyacá, como profesional en Colombia es Pasión y posteriormente en Europa en Movistar Team y Team Arkea, siempre he tenido la disposición de responder antes cuestionamientos hacia mi como persona y como deportista" (…) Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses donde es innegable el ambiente enrarecido y la inexplicable muralla que se ha levantado por mis posibilidades de competir, no me rindo y sigo hacía adelante”, expresó el joven.

Así mismo, agregó que seguirá luchando para entrar en competencia. "Siempre me he levantado y he seguido pedaleando, la lucha y el sacrificio son los caminos que conozco en la vida. Voy a seguir batallando por competir y seguir en la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Soy un corredor honesto".

Lea también: Nairo Quintana y tramadol: se conoce la decisión final del TAS

¿Lo vetaron?

El ciclista reveló que ha estado en conversaciones con algunos equipos, siempre con las ganas de pedalear. “Estoy en disposición de ser contratado por algún equipo de la máxima categoría. Sigo hablando y haciendo puentes, tengo que viajar y sentarme con algunos de ellos para el futuro", dando a entender que algunos equipos aún creen en él.

"Tuve en algunos momentos la oportunidad de hablar con algunos equipos y no se llegó a fin la negociación y por eso tengo este viaje en febrero para ver que se puede concretar", añadió.

Finalmente, dio ejemplo de educación, pues iniciará en la Universidad. “Los que me conocen y con los que he tenido el privilegio de competir me han dado sus mensajes de apoyo. Ellos también me invitan a seguir porque saben como soy y mis fortalezas físicas y mentales. Seguimos preparándonos en todos los ámbitos de la vida. Inicio un semestre más de contabilidad en la Universidad Sergio Arboleda”, una gran noticia.

Más noticias

Nairo Quintana está tranquilo tras su audiencia por el caso de tramadol: su exjefe se despachó contra él

Nairo Quintana fue el mejor colombiano en el inicio de la Vuelta a Turquía 2022

No se quedó callado: Nairo Quintana sale a dar la cara tras su suspensión. ¿Qué dijo?