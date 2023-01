El pasado de John Poulos, el presunto feminicida de Valentina Trespalacios, pidió ayuda por un hijo con cáncer

Al parecer, Poulos era un padre y esposo ejemplar, junto con su pareja Ashley Poulos, de quien no se conoce si continúan, y sus tres hijos, en el 2016 tuvieron que afrontar una dura situación, uno de sus hijos, el pequeño Jackson Poulos, sufrió de cáncer.

La familia Poulos pidió ayuda para el tratamiento médico de su hijo a través de la plataforma GoFounMe:

“Nuestro dulce y valiente hijo de cuatro años, tenía un ‘dolor de barriga’ que simplemente no desaparecía. Lo llevamos al médico y nos dijeron que lo vigiláramos y lo trataron como si fuera un virus.”

El texto publicado en la plataforma menciona que el niño, “tenía rabdomiosarcoma en etapa 4 en el tracto GI y el abdomen. Este es un cáncer muy raro, con solo alrededor de 350 diagnósticos por año en los EE. UU.”.

También obtuvo apoyo de Victory of the Lamb “Jackson Poulos es un valiente niño de cinco años que lucha en estos momentos contra una rara forma de cáncer infantil, el rabdomiosarcoma en etapa 4. Las ganancias de este evento se entregarán a la familia Poulos para el apoyo financiero durante este momento de necesidad”, mencionó la organización.

Además, fue invitado por Paul Ryan, representante y presidente de la Cámara del Congreso de ese entonces de los Estados Unidos, donde se le dio una medalla al pequeño por vencer el cáncer.

6-year-old Jackson Poulos from Wisconsin is a fighter who beat a very rare form of cancer. He's now received a clear scan, and I'm happy to have him as my #SOTU guest. https://t.co/0eO7j8xQlL pic.twitter.com/nZ1hvCc4wt