Presidente Petro anuncia otro subsidio a jóvenes: "allá en esas trochas que yo conozco, aislados que no esperan más que la muerte”

El presidente Petro hizo el anuncio de otra iniciativa de ayuda, en el marco del programa Ruta La Isabel Pérez, esta vez dirigido a la juventud colombiana, que tiene como objetivo que los jóvenes sean una fuerza de paz.

“Para abrir el libro hay que tener el pan, si no, no se puede leer bien” mencionó el presidente, quien dijo que era una reto la ayuda, pero que la cifra de 100 mil jóvenes no eran toda la juventud en Colombia.

Además, menciona que la iniciativa estaría dirigida a la “cicatriz” de la sociedad y agrega, “a esos 100 jóvenes que los seduce la violencia, incluso, porque no ven alternativa alguna”.

Y afirmó, “la lucha está aquí, en esos millones de personas que deciden transformar un país y no allá, en esas trochas que yo conozco, aislados, que no esperan más que la muerte”.

Entre tanto, aún no se conoce el mecanismo para elegir a los beneficiarios y cómo se dará el recurso destinando a estudio y alimentación, que promete ayudar a los jóvenes en zonas marginales del país.

