¡Infame! Mujer le habría quemado la cara a su hijita de seis años con agua hirviendo: está en UCI

El padre de la niña denunció que la madre le había arrojado agua caliente en el rostro y espalda a la menor. La mujer huyó.

En la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Ignacio, en Barranquilla, permanece una niña de 6 años que lucha por vivir.

Se trata de una niña que habría sido quemada por su mamá, sin embargo, la Policía de Infancia y Adolescencia investiga e intenta dar con el paradero de la progenitora.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santo Domingo, en el sur de Barranquilla, el 31 de enero de 2023.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el suceso ocurrió cuando la pequeña estaba en su casa con su mamá, poco antes de ir al colegio.

De acuerdo con el testimonio del padre, la menor se había quedado en la casa de los abuelos durante el final de las vacaciones; pero, debido al regreso a clases, el hombre llevó nuevamente a la niña con su madre.

Apenas habían pasado unos cinco minutos desde el momento en que el hombre le había entregado la menor a su madre cuando comenzaron a escucharse gritos en la vivienda.

“Al ingresar a la residencia la encontraron con quemaduras, señalando que su mamá le había lanzado agua caliente en su cuerpo, por lo que fue trasladada al centro médico”, según el diario El Heraldo.

La menor tiene quemaduras en hombros, brazo izquierdo, cuello, cara, tórax posterior y región lumbar.

“Todos los días calentamos agua para que ella se bañe temprano, ya que entra a clases a eso de las 6:45 a.m., y hoy pasó esto”, dijo la abuela materna de la pequeña. “No puedo afirmar qué pasó porque yo no estaba aquí, salí muy temprano cuando me llamaron y me dijeron que se había volteado una olla y le había caído a mi nieta encima. En realidad no sé cómo ocurrió”.

No hay noticias de la mamá de la niña, que es buscada por las autoridades para establecer cómo sucedieron los hechos.

