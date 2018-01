“Aquí no se ha inventado nada, aquí hay un Plan de Desarrollo aprobado”: Jaramillo

30 Ene 2018 - 4:09am

En rueda de prensa ofrecida por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, quedó claro que el cobro del impuesto predial seguirá su curso, pues luego que el Igac sacó la resolución, la Administración municipal no puede hacer nada.

El Alcalde fue enfático en decir que el cobro del predial se hace por ley y que si la administración anterior optó por no hacerlo, es su deber con la ciudad, porque desde el momento en que le preguntaron por qué debían votar por él, sabía que tenía que llegar a Ibagué a “hacer lo que había que hacer para poder cambiar de alguna forma la ciudad”.

Parte I

Desde su entrada a la rueda de prensa, Jaramillo dejó en claro que a nadie le gusta pagar impuestos, que es algo molesto, pero que lo que dejaba en claro es que no se estaban inventando cosas.

“Esto obedece fundamentalmente a un Plan de Desarrollo, claramente en el punto cinco del programa ‘Un Buen Gobierno para la Prosperidad de Ibagué’, habla del manejo responsable de las finanzas públicas, y habla de unas metas que nosotros presentamos al Concejo y este nos aprobó, dice entre otras cosas, catastro actualizado gestionado, Plan de Desarrollo en su página 191 aprobado por el Concejo Municipal” indicó el Alcalde.

Expuso que este catastro se debió haber actualizado en 2014 o 2015, pero la administración pasada optó por no hacerlo.

“Por supuesto las casas que hace nueve años valían 50 millones de pesos, hoy no valen ese dinero, y a nadie le gustaría que su casa que compró en 50 millones hace nueve años, hoy cueste lo mismo”, indicó.

Aseguró que el 45% de las familias de Ibagué no tienen vivienda propia, y que lo que existe es mucha gente que tiene tres o cuatro viviendas, para ponerlas en arriendo para ese 45% que no tiene; por supuesto, el impacto al bolsillo de esas personas va a ser mucho más grande.

“Tenemos cerca de 180 mil viviendas, tenemos suficientes como para que todas las familias tengan una, pero no es así, desafortunadamente no es así”, dijo Jaramillo.

Parte II

En la rueda de prensa, Jaramillo indicó que su gobierno está solicitando a Findeter para que haga una exposición como profesional tributario, en el tema de tributación y de los recursos que percibe Ibagué.

“Porque cuando se mira a Ibagué está por debajo en todo con respecto a las demás ciudades, queremos ser como Manizales pero no tenemos ni valorización, ni plusvalía ni tenemos actualizado el catastro; queremos ser como Bucaramanga y tener el desarrollo de Bucaramanga, pero no tenemos el catastro que tienen ellos, ni el predial”, aseguró.

Indicó que ciudades como Armenia que tienen más ingresos por la sobretasa a la gasolina y más actualizado el predial, que han hecho la tarea, lograron hacer obras de infraestructura.

Y que cuando se tarda nueve años en hacer la tarea como en el caso de Ibagué, resultan este tipo de problemas que hoy sirven, especialmente, en vísperas de elecciones para que personajes que se conocen como invasores de tierras y otros desde los medios de comunicación, interesados en hacer campaña para la alcaldía, desinformen a los ciudadanos.

“Pero lo que no se puede entender es que haya una desinformación, porque si además están aspirando a la alcaldía pues lo que le vamos a hacer es un beneficio, porque van a tener la posibilidad de tener recursos para resolver los múltiples problemas de la ciudad”, comentó Jaramillo.

Parte III

Jaramillo informó que se ha solicitado al Gobierno nacional, permita a la ciudad crear su propio catastro, ya que Ibagué llena los requisitos, con el fin de actualizarlo de manera permanente.

“Para poder estar actualizando, para no esperar cada ocho años para que un lote que ahora es un edificio comience a pagar, y que no se presenten estas situaciones tan complicadas”, afirmó.

Puso como ejemplo el caso de El Sillón, como todo se inundaba nadie quería esas casas, nadie quería vivir allí, ahora con la nueva avenida que se construyó como ya no se inunda, como se mejoró, esas casas, al parecer, han obtenido un precio más alto, ahora ya nadie quiere vender y todo mundo está pidiendo hasta dos o tres veces más del precio.

“Eso es valorización, entonces, ¿vale la pena que contribuyan o no contribuyan?, cuando esta obra valorizó todos estos bienes”, preguntó el mandatario.

Indicó que la ciudad está creciendo, que se está valorizando, pero los que se están quedando con este dinero son quienes tienen más propiedades.

“La ley dice, el avalúo catastral no puede ser inferior al 60% del avalúo comercial, aquí se hizo un estudio y lo he repetido muchas veces, el barrio supuestamente más importante, donde las viviendas superan los precios de mil millones de pesos, se determinó que en promedio pagaban 150 o 160 millones de pesos de avalúo catastral, cuando usted hace esa referencia y tiene viviendas que superan los dos mil millones de pesos de avalúo comercial, con la ley debería haber un avalúo de mil 200 millones de pesos, pero no y hasta hace poco recibían agua como si fuera un sector rural (agua en bloque) como si fuera estrato dos”, informó Jaramillo.

Hay que pagar o pagar

El Alcalde indicó que no se debe especular ni crear falsas expectativas a la gente, ya que cuando el Igac hizo el estudio, hizo el avalúo, el 21 de diciembre de 2017 quedó en firme, la Administración no la puede modificar, ni rectificar, ni nada en absoluto.

“Por eso es muy importante que si alguien cree que el avalúo de su casa está mal, tiene que presentarse, porque la única posibilidad que tiene la Administración para poder no cobrar las tarifas ya instauradas por parte del Concejo municipal, la única posibilidad de poder lograr algún tipo de reducción es que esté mal avaluado su predio”, afirmó.

Además que si el Concejo considera que tiene la potestad de tumbar la resolución de los avalúos ya hechos directamente por el Igac y de poder suspender los pagos, tienen que darle a la Administración las herramientas para poderlo hacer, y que si creen que legalmente lo pueden hacer el Gobierno Municipal no tiene ningún tipo de restricción.

Indicó que no tiene conocimiento del documento que dio a conocer La Cariñosa en el que una supuesta veedora le daba a conocer al mandatario una serie de irregularidades, aseguró que ese tema lo manejó el Secretario de Hacienda, quien aseguró que es totalmente falso que se hubiese recibido tal documento y mucho menos que se diera una respuesta.

Espinosa conminó a la veedora para que hiciera llegar a la Administración la supuesta respuesta de su despacho,

Las pullas de Jaramillo

Indicó que no se puede entender como hay personas que están en el legislativo y que estén hablando que con una carta al presidente o una carta al alcalde se puede solucionar, porque el tema es mucho más complejo, pues existe una declaratoria de unos predios que tienen un avalúo por parte del Igac.

“Lo más grave de todo, lo que más me preocupa, es que haya legisladores que están totalmente desenfocados, yo cuando voy a decir algo es porque lo he estudiado, lo he mirado, pero un derecho de petición al presidente o al alcalde para que frene esto, quiere decir que hay una ignorancia muy grande, imagínese esos parlamentarios en el Congreso”, indicó.

Aseguró que es un momento en el que las ciertas personas y grupos políticos se aprovechan de la situación.

“Este es un momento muy propicio para pescar en río revuelto, estamos en plenas elecciones y pues es entendible que cualquier descontento que haya en la ciudad pues tiene que ser aprovechado, y ya inclusive está generando campañas, ya sabemos por ejemplo que quien más está desinformando, pues tiene pretensiones, utiliza ese medio porque quiere ser candidato a la Alcaldía y me parece magnífico y le deseo el mejor de los éxitos, pero no creo que sea sobre la base de desinformar o de crear falsas expectativas en la gente o decirle que no pague”, aseguró.

Frase

"A excepción de que haya algo extraordinario hasta el 28 de febrero hay el descuento formal del 10 %, después tiene que hacer acuerdo de pago", Guillermo Alfonso Jaramillo.