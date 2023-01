¿Mucho descaro? Parqueó el carro frente a un garaje en Ibagué y los de casa no podían salir

¡Vuelve y juega! En un barrio de Ibagué, un conductor parqueó el carro en plena entrada a un garaje y la familia no podía sacar su vehículo de casa.

Esta mañana, Ibagué conoció la historia de la psicóloga Stefany Bohórquez, quien fue víctima de la vandalización de su carro al parecer, por dejarlo mal parqueado en el sector de Cádiz. La mujer dejó su vehículo en la calle, fue a trabajar y, cuando regresó, le habían pintado con aerosol la palabra “mal parqueada” en las ventanas del costado.

Así mismo, una llanta estaba pinchada y la cámara trasera estaba dañada. En el lugar, hubo escándalo por el hecho, aunque la víctima afirmó que en ningún sitio había señal de prohibido parquear.

Ahora, un caso similar fue denunciado en este mismo sector de la ciudad donde, abundan los laboratorios médicos, consultorios, clínicas, etc. Por eso, son muchos los carros que llegan día a día y se parquean en las calles.

El nuevo caso

Con el caso de la psicóloga aun caliente, otro conductor se parqueó en este barrio, frente al garaje de una casa.

Como se observó en un video grabado por la denunciante, el carro Ford se estacionó frente a una vivienda bloqueando la salida del garaje, por lo que era imposible sacar el vehículo de casa.

“Están buscando al dueño de este carro, las personas que tienen acá su parqueadero no han podido entrar su carro ni sacar el otro”, dice una mujer que narra los hechos.

Luego, habla la dueña de casa, quien asegura que el automóvil está en la calle desde la una de la tarde y, siendo las 4 de la tarde, nadie aparecía.

“Ya pasó policía, tránsito, y la persona no aparece. Justo en la zona donde ocurrió un incidente porque un señor le marcó el carro a otra persona, pero es que no se dan cuenta lo que generan. Acá no se pueden parquear, tienen hasta conos”, narran.

Conozca el caso y cuéntenos su opinión:

