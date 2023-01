Artista tolimense tuvo que endeudarse para representar el departamento en el extranjero: esta es su historia

Contenido Exclusivo

A pesar de su gran talento en el arte del graffiti y de haber sido seleccionado para representar al departamento en un evento de talla internacional que versa sobre la pintura urbana, Santiago Núñez Castillo le tocó conseguir por sí mismo, los recursos necesarios para viajar a Perú pues, a pesar de las peticiones, fue imposible conseguir ayuda por parte de las autoridades.

Esta joven promesa de las artes plásticas y visuales, cuyos murales ya adornan el paisaje en Ibagué y otros lugares de la región, fue uno de los afortunados de haber sido seleccionado para participar como expositor de graffiti y arte urbano en el GreenGraff, lugar al cual convergen personas que, aparte de intercambiar experiencias, intervendrán en el espacio público en la ciudad de Lima.

“El festival cubre solamente algunos gastos, tales como estadía, hospedaje, alimentación; sin embargo, no incluye los pasajes, por lo que debía llegar por cuenta propia o con ayuda externa”, comentó Núñez en conversación con EL NUEVO DÍA.

Razón por la cual, el artista intentó buscar colaboración por medio de las autoridades, puesto que, aparte de conformar el selecto grupo de 15 personas que fueron seleccionadas, él fue el único colombiano que iría en representación del Tolima. Sin embargo, a la fecha, Núñez sigue esperando respuesta.

“Con conocidos se trató de pedir algún apoyo a la Gobernación para gestionar así, algún recurso económico, pero no fue posible obtener respuesta, lastimosamente mi viaje es esta semana y ya está muy encima. El tiquete me valió $1.200.000; sin embargo me tocó hacer una rifa y pedir plata prestada porque debía comprar el tiquete con anticipación”, aseguró.

Con todo esto, y a pesar de las peripecias, el joven viajará el 20, 21 y 22 de enero de 2023 a demostrarle a los demás países, lo que aprendió en la región, con el desánimo, en todo caso, de saber que cuando regrese deberá cancelar la deuda asumida.

Con respecto a su trabajo, Núñez ha participado en diferentes exposiciones, entre las que sobresalen las intervenciones en el espacio público en Rovira, con su trabajo ‘Las Paredes Hablan’ o ‘Las Voces que Desean ser Pintadas’ en el Jordan 1 etapa. A su vez, ha ganado premios por mejor Making off y diversos concursos de cortometrajes.

“Yo me desenvuelvo en varias ramas del arte, una de ellas tiene que ver con el ‘muralismo’ en el espacio público. En cuanto a mi obra conceptual, trabajo mucho la pintura, intentando jugar con esta hasta llevarla a sus límites y lo que es posible representar con ella”, concluyó.









Festival de Muralismo en Cúcuta.

Más noticias

¡Ibagué se pinta de color y belleza! Conozca el nuevo mural que engalana el centro de la ciudad, vea dónde está ubicado

Tremendo plan en Ibagué este fin de semana, por solo 6.500 pesos, ¡arte y belleza en un solo sitio!

Disfrute este fin de semana, algunos planes son gratuitos: festivales, show de títeres, cine y exposiciones de arte