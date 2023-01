¡Emergencia en Ibagué! Nuevamente la ciudad colapsa a raíz del invierno: hay inundaciones y damnificados

A raíz de las fuertes lluvias registradas en las tempranas horas de hoy, 19 de enero, barrios como Tierra Firme y Nuevo Amanecer de la Capital Musical se encuentran en emergencia por inundaciones.

Por medio de algunos videos que la comunidad grabó, se dio a conocer la complicada situación que están atravesando algunos habitantes de Ibagué a raíz del invierno.

Por su parte, un ciudadano afectado por la inundación registrada en el barrio Tierra Firme afirmó que esta situación se hubiera podido evitar si la empresa del IBAL no hubiera dejado inconclusas algunas obras del alcantarillado.

"En este momento estamos inundados y el alcantarillado no da a basto porque está dañado y el IBAL no ha querido hacer el arreglo que se necesita, ¡estamos en peligro", afirmó el habitante. También se pudo conocer, que la carretera se encuentra colapsada y a algunas viviendas ya se les está metiendo el agua. "Las casas ya están inundadas, estamos sacando agua, señores del IBAL", añadió. Incluso, el indignado denunciante aseguró que "Sí algo llega a suceder, es culpa del IBAL por no hacer las obras a tiempo".

La Fundación Concern Universal Colombia también se encuentra afectada por el aguacero recientemente registrado. Según manifiesta un habitante del sector, la red de aguas lluvias que colapsó en el barrio El Nuevo Amanecer, los está afectando directamente. También señaló que la Manzana G del barrio Tierra firme se encuentra inundada. "¡esto es una emergencia!", aseguró.

Por otro lado, según el Mayor de la defensa Civil, también se registra una emergencia en el barrio el Salado por la amenaza del rio Alvarado. La carretera se percibe totalmente inundada.

Cabe recordar, que desde hace algún tiempo los habitantes de estas zonas han vivido este mismo problema viéndose afectados por deslizamientos e inundaciones. En especial, el barrio el Salado desde hace varios años vienen cargando con este martirio, teniendo en cuenta que cada vez que se presentan fuertes lluvias, el alcantarillado colapsa y es por eso el dolor de cabeza de estas personas que mantienen con sus casas inundadas cuando llega esta temporada invernal.

