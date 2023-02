En Ibagué se requieren ayuda antes de que colapse el puente, no después

Aunque la comunidad solventó con su propio bolsillo el deterioro que tenía el puente peatonal (pues no fue posible conseguir el apoyo de la Alcaldía), el muro de contención, que lo dota de estabilidad, amenaza con colapsar.



A pesar de que con recursos propios la comunidad tuvo que invertir en el arreglo del puente peatonal ubicado en el sur de la ciudad, el cual conecta los barrios Yuldaima y San José, aún persiste la necesidad de obras por parte de la Secretaría de Infraestructura para garantizar que uno de los puntos neurálgicos que permiten la estabilidad de la estructura, no se venga abajo.

Y es que, como comenta la comunidad, el puente, a pesar de ser fundamental para cruzar el río Combeima en la Calle 17C con Carrera Tercera Bis, llevaba demasiado tiempo en un paupérrimo estado, toda vez que una parte de la estructura se sostenía gracias a unos pilones de madera amarrados de manera improvisada con unos alambres.

Con todo y eso, asegura Mauricio Barragán, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San José, fue imposible gestionar ante las autoridades el reforzamiento de puntos que se encontraban más debilitados.

“Fuimos al Grupo de Prevención y Atención de Desastres, GPAD, pero ellos aseguraron que esa no era su jurisdicción, por lo que le pasaron la ‘pelota’ a la Secretaría de Infraestructura, quienes a su vez se eximían de responsabilidades, por lo que durante mucho tiempo nos tuvieron en esas”, aseguró el líder en conversación con EL NUEVO DÍA.

Por ende, comenta Barragán que la misma JAC decidió personalizarse de la situación e intervenir con recursos propios los tramos más urgentes de la estructura, con el objetivo de evitar funestas noticias. Así pues, el pasado diciembre se reforzaron algunos puntos con soldadura y se pintaron todas las cerchas.

Sin embargo, puesto que los recursos eran escasos, quedó pendiente la rehabilitación del muro de contención sobre el que se sustenta una parte del puente y que se ha venido degradando paulatinamente desde finales del 2021, cuando el desbordamiento del afluente hídrico causó varios estragos en el sector.

“Ahora, con el fluir constante del caudal del río, la parte inferior del muro de contención se encuentra corroída completamente. Eso ya está hueco, algo que se puede evidenciar cuando las lluvias se tornan turbias”, agregó Barragán.

Situación que sería llevadera, si el paso no fuera fundamental para la movilidad de los habitantes de los barrios Yuldaima, San José e Industrial.

“La verdad, y sin exagerar, los que más se ven expuestos son los niños de los colegios, porque nosotros los adultos somos conscientes y sobre el mismo no transitamos más de cuatro personas, para no exponernos a un colapso; sin embargo, los alumnos de esta zona pasan por montones. He visto 14 jóvenes cruzando al mismo tiempo en las mañanas y tardes”, aseveró.

Solución momentánea

Asimismo, antes de que las personas se ‘echaran al hombro’ el arreglo del puente, la Personería Municipal visitó el lugar para corroborar el mal estado de la estructura, y por lo tanto, interponer una acción popular con el objetivo de proporcionar una solución.

Particularmente, la entidad solicitó que “se instalaran elementos reflectivos y de seguridad que adviertan acerca de las condiciones de la infraestructura en los puntos más críticos”, a lo que el Juzgado Once Administrativo oral del Circuito resolvió favorablemente, por lo que en 10 días la administración Municipal deberá acatar.

Ahora bien, aunque la medida es celebrada y agradecida por parte de las personas del sector, las mismas le hacen un llamado al futuro alcalde que ha de hacerse con el poder en Ibagué, para que ponga sus ojos en este neurálgico puente peatonal y garantice recursos para la rehabilitación de los puntos que aún lo requieren.

Contratiempos adicionales

Por otro lado, advierte Barragán que existe una serie de problemas en torno al puente, tales como la frondosa vegetación que se presta para actos delincuenciales, problemas con las luminarias y contratiempos con la contaminación, ya que el lugar se ha convertido en un tiradero de basura.

DATO

La Secretaría de Infraestructura le aseguró a EL NUEVO DÍA que se encuentran en etapa de valoración, al igual que con otros puentes que reportan riesgo, para de esa forma priorizar las intervenciones.

Así lucía la estructura antes de la intervención de la comunidad. Personería Municipal / El Nuevo Día

