¡Terrible final! A don Johnson lo mataron de un tiro en el Tolima, cuando se encontraba en un establecimiento comercial

Lo que era una tarde normal, terminó siendo el final para un querido vecino.

Una tragedia tuvo lugar en el Tolima este fin de semana. Una tarde de domingo acabó convertida en la escena de un crimen que le costó la vida a un reconocido agricultor.

Eran aproximadamente las 5:50 de la tarde, cuando un acto de intolerancia se desató en un billar del municipio de Alvarado, que dejó como saldo una persona muerta.

La víctima

Como Johnson Salamanca de 56 años, fue identificado el hombre asesinado de un tiro en la cabeza en el establecimiento comercial.

Todo se dio al parecer, cuando el hombre se encontraban en el local ubicado en la vereda Veracruz de Alvarado, al norte del Tolima.

A la víctima la habrían atacado con arma de fuego, dejándolo sin vida en el mismo lugar.

De inmediato, se dio aviso a las autoridades quienes hicieron presencia y adelantaron los trámites de rigor, así como el inicio de la investigación para esclarecer lo sucedido.

“Se presenta un caso de intolerancia generado por una riña al interior de un billar; como resultado, se presenta la agresión con arma de fuego en contra de un hombre de 56 años de edad, que consecuencia de la lesión falle al interior de dicho billar (…) ya estamos adelantando labores investigativas a través de testimonios de personas que presenciaron los hechos, con el fin de identificar el victimario y dar con la captura de esta persona”, indicó el coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Versión de la familia de la víctima

Esta redacción se contactó con Alexandra Salamanca, hija de Johnson Salamanca, quien comentó su versión acerca de la trágica muerte de su progenitor.

Alexandra expresó que su padre no se encontraba jugando billar, no estaba departiendo con un grupo de amigos, ni tampoco ingería bebidas alcohólicas en el momento de su muerte. Confirmó además que el señor Salamanca no fue víctima de ninguna riña.

“No estaba en estado de embriaguez. Yo fui, lo reconocí y él estaba con un dulcesito en la boca. No estaba borracho”, expresó la joven.

¿Qué pasó?

De acuerdo a lo que cuenta la familiar de la víctima, el agresor entró al establecimiento comercial donde se encontraba el señor Jhonson y su trabajador. Lo saludó, porque, según dice, eran personas conocidas. “Mi papá se paró, lo saludó, lo abrazó, se sentó”, agregó.

Alexandra Salamanca afirmó que el sujeto atacante sí estaba armado: “Cuando él se para de la mesa, se le intenta caer el arma, se ofrece en dispararle al trabajador de mi papá”. Palabras que fueron tomadas por los demás como insensatas, el mismo señor Jhonson le contestó que “eso no son recocha”, por lo que sin mediar palabra, “el tipo se para y le dispara”.

“No son enemigos, no tienen nada. Simplemente el tipo llevaba tres días tomando y le decía a todo el pueblo que tenía muchas ganas de matar a alguien, porque él es un asesino, él no ha matado solo a mi papá”, finalizó diciendo.

