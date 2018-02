Mientras Eln prepara paro, el Gobierno busca acercamientos

8 Feb 2018 - 3:01am

El Gobierno Nacional autorizó ayer que un grupo de representantes de organizaciones sociales viaje mañana a Quito (Ecuador) para tratar de mediar en el proceso de paz con la guerrilla del Eln. Luego de una reunión entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Gustavo Bell y defensores de derechos humanos.

En relación al paro armado anunciado ayer por el Eln del 10 al 13 de febrero, Katerine Torres, coordinadora nacional del programa ‘Por una paz completa’, afirmó que el principal objetivo de las 30 personas delegadas para viajar a Quito es clamar por el desescalamiento del conflicto armado.

“Vamos a insistir en que se vuelvan a sentar porque quienes están sufriendo las consecuencias son los territorios y la sociedad civil en general. Pediremos que se eviten acciones militares que pongan en riesgo la seguridad”, dijo Torres.

La líder de derechos humanos afirmó que luego de la reunión con el presidente, los representantes de las distintas organizaciones sociales salieron complacidos porque Santos les manifestó que el Gobierno continúa con voluntad de paz, pese a las hostilidades de la guerrilla del Eln.

“El Presidente ha dicho que es importante que la sociedad civil haga este tipo de gestos, sobretodo en este contexto en el que se encuentran las negociaciones de paz con el Eln”, dijo Torres.

Por otro lado, las organizaciones sociales reafirmaron su preocupación por el aumento de las amenazas, el desplazamiento y los asesinatos de cientos de líderes sociales, sin que las medidas “sean efectivas para prevenir totalmente las acciones de grupos y actores armados que se ensañan contra quienes están comprometidos con la defensa de sus territorios y la promoción de los derechos humanos”.

En el encuentro con el primer mandatario estuvieron presentes defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y defensores de paz.

Por amenazas

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que ni el Gobierno ni la Fuerza Pública se van a dejar amedrentar por las amenazas de paro armado que hizo el Eln, y aseguró que están preparados para brindarle seguridad a la población civil.

Villegas afirmó que el Gobierno rechaza con contundencia el anuncio que hizo esta guerrilla y agregó que los colombianos “pueden estar seguros que sus Fuerzas Militares protegerán, las 24 horas, la integridad de la nación con toda la fuerza”.

También dijo que las instrucciones presidenciales de combatir al Eln desde que se terminó el cese el fuego se seguirán cumpliendo sin ninguna restricción.

“El Paro Armado no ayuda a la crisis”: Iván Cepeda

Iván Cepeda, facilitador de paz en los diálogos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, Eln, hizo un llamado para que ambas partes eviten cualquier acción de tipo militar mientras el proceso sigue suspendido.

Así mismo, afirmó que el anuncio de paro armado no ayuda a los diálogos de paz sino que contribuye a seguir profundizando las hostilidades militares. “Nosotros creemos que es el momento de buscar la salida a esta crisis y por eso le pedimos al Eln y al gobierno que hagan gestos humanitarios”, agregó.

“El Eln se equivoca”: Carlos Negret

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, rechazó el anuncio del Eln de hacer un paro armado por tres días en todo el país.

“Se equivoca el Eln al hacer este anuncio porque con más miedo no va a lograr la paz en Colombia. Hacemos un llamado para que no haga paros armados y que no sea el paro armado una presión para que se vuelva a instalar la mesa en Quito”, señaló.

De la misma manera, Negret hizo un llamado al comandante “Uriel” del Eln para que deje de realizar confinamientos, reclutamientos y desplazamientos en el Chocó.

“Acabo de venir de estar en Chocó y lo único que hace el Eln en esas zonas es reclutamiento, confinamiento y está dedicado al narcotráfico. Hay entre 400 y 600 personas confinadas en este momento en el Chocó. En el 2017 hubo 19 eventos de desplazamiento masivo para 1.617 familias”, agregó.

Negret dijo que los municipios más afectados son el Litoral de San Juan, el Alto Baudó y Riosucio; y señaló que en el 2018 ya se presentan siete comunidades en confinamiento, frente a 12 del 2017.

Dato

El Ejército Nacional informó que hace pocas horas se entregaron a las autoridades cuatro indígenas, al parecer, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Chocó.

Cifra

22 mil soldados evitarán que el Eln cometa atentados en Antioquia, Chocó y Córdoba, informó el Ejército.