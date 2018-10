Sin rastro, hace 23 días, de niño en Santa Marta

15 Oct 2018 - 10:05am

La búsqueda de padre e hijo no se hizo esperar, especialmente por parte de la comunidad, sin embargo, los esfuerzos resultaban insuficientes. Cuatro días después de la desaparición, fue hallado sin vida Alberto Ramón Cardona Tapia, el padre del menor desaparecido.

El cuerpo del adulto estaba boca arriba, sobre una piedra y en un lugar boscoso retirado del río. Las autoridades confirmaron que no murió por inmersión, como se llegó a pensar, sino que había sido asesinado a tiros.

Sin embargo, sigue sin saber nada sobre el pequeño, mientras que sus familiares claman su regreso y hacen un llamado a las autoridades para que no cesen las operaciones de búsqueda y rescate.

Alberto Cardona Sanguino es el menor de los cuatro hermanos; Jeison de 14, Jesús de 11 y Ramón de 9 años para sus hermanos no ha sido fácil desde que el no está con ellos, le hace falta para jugar, comer, dormir y para compartir sus días con él, Jesús expresó “Extraño mucho a mi hermano cada día es más difícil desde que el no está, ver a mi mama como llora y ora todos los días para que pronto este con nosotros”

Yuliana madre del pequeño

Yuliana Sanguino Peña lleva tres años separada del padre de sus hijos, vive en los Alpes-Timayüí, quien se enteró de lo ocurrido por una llamada telefónica que le hizo una tía para darle la noticia aquel miércoles 19 de septiembre de que su hijo había desaparecido y no se encuentra en la finca con su padre.

Para ella ha sido difícil la ausencia de su hijo y no saber que le pasó o donde está, pero sin duda alguna como toda madre, tiene ese presentimiento y la esperanza de que su hijo se encuentra con vida, Yuliana lleva noches sin dormir y ora día a día pidiéndole a Dios para que su hijo este pronto con sus hermanos y su madre.

“Estoy sufriendo porque no tengo al niño conmigo. Me hace falta. Les pido a las autoridades que me ayuden. Yo sé que mi hijo está vivo”, dijo Yuliana Sanguino, madre del menor.

Para Yuliana Sanguino Peña lo único que le pide es que regrese sano y salvo, y que las autoridades la ayuden a encontrar a su hijo.

Amigos de Alberto

Juan Javier Castillo Casteblanco amigo del colegio de Albertico habló asaí: “Él fue muy reconocido en el colegio jugaba con nosotros en recreo y le gustaba compartir mucho con sus hermanos, aunque a veces era bravito, pero el siempre ha sido feliz y juguetón, queremos que Alberto aparezca para que sea un motivo de felicidad para su mamá y hermanitos, aunque tenía rato sin verlo porque a él y sus hermanos los cambiaron del colegio y ya vivían para Minca y no venían casi por este sector de Tigrera”.

Por su parte Mauricio Rojas amigo y compañero de estudio indicó : “Que hagan todo lo posible para que lo encuentre para que este feliz con su familia y para que el pueblo de Tigrera este alegre”

“Lo recuerdo con el juego que más le gustaba que era el escondido, le gustaba compartir sus cosas, era muy alegre y a nada le decía que no, sabemos que con la ayuda de las autoridades él estará de regreso en su casa y sus hermanos y mamá estarán feliz de tenerlo”, afirmó Juan Sebastián Velázquez.

Vecinos del sector

Para los residentes del sector de Tigrera y Minca es la primera vez que se presenta un hecho tan lamentable como el que está pasando, ellos han tenido una lucha constante para ayudar a las autoridades con la búsqueda del pequeño.

Luis Enrique Agudelo quien lleva 49 años de vivir en el sector de Tigrera manifestó: “toda la vecindad estamos preocupados porque no sabemos qué paso con el niño, si se lo llevaron lo mataron o donde está el niño, ellos son tres y todos son avispados y muy alegres y Albertico también lo es, nosotros queremos que el niño aparezco como sean, porque aquí lo más doloroso es que el niño no aparece, todos estamos tristes y esto es injusto”.

Los vecinos se enteraron debido a que los hermanos mayores del pequeño Alberto salieron del internado donde estudian en Minca y llegaron a la finca y no encontraron ni al padre ni al menor, el pueblo de tigrera esta triste por lo que están viviendo hoy en día.

Por otro lado María Faride quien es la madrina del pequeño relató “esto ha sido un proceso muy duro, se siento afligida porque es mi ahijado, y me siento triste de que el niño no aparece, aunque tenía varios días sin verlo, porque el papa ya no bajaba de la finca, pero Albertico es un niño muy alegre, es un lorito porque habla bastante, pero solo le pedimos a Dios todos los días para que ya esté con nosotros, esto ha sido una búsqueda diaria la comunidad no ha parado ni ha bajado la guardia para encontrarlo, pero ya llevamos muchos días sin saber nada de él”.

Blanca Martínez vecina y allegada a la familia declaró: “Lo recuerdo tal cual como lo vi hace una semana, aun no lo saco de mi mente porque me saludo con mucha emoción porque cada vez que me veían me gritaban señora blanca señor blanca, es una tristeza enorme que tengo, porque los he visto crecer, y la comunidad está muy triste que aún no aparezca el pequeño Albertico”.

Lo que dicen las autoridades

El rastreo ha continuado, y con el pasar de los días los ánimos de las autoridades y voluntarios han aumentado.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, dijo que no están de brazos cruzados y señaló que “no hemos dejado solo a los familiares del pequeño. Estamos buscando al niño y esperamos que haya pronto un buen resultado”, precisó el mandatario.

A su turno el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel, Gustavo Berdugo, anotó que “generamos un aumento en el pago de la recompensa de Albertico a $70 millones para quien nos dé luces sobre la ubicación del niño”.

A su turno, la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes dijo: ´Es un tema muy delicado la desaparición de un niño, vamos a reunirnos con el General del Ejército y con el CTI, pero por lo pronto la mamá del niño requiere ayuda, no tiene donde vivir, está sola con tres hijos, tenemos que hacer un llamado al Gobierno Nacional para que nos colabore en este caso.” Me comprometo a estar al frente de esto”, expresó

Añadió la mandataria departamental que, “Entre todas las autoridades vamos a ayudar para que aparezca el niño lo más pronto posible. Me comunicaré con Presidencia de la República para darle a conocer esta situación, tenemos que ayudar entre todos” recalcó.

La gobernadora Rosa Cotes y el secretario del Interior departamental, Luis Miguel Gómez, se dirigieron hasta la vereda Tigrera, corregimiento de Minca, donde visitaron a Yuliana Sanguino, madre del niño Alberto Cardona de 6 años, desaparecido hace 23 días.

También, el Secretario del Interior Departamental comunicó, “lo importante es esa labor de articulación que ya ha empezado la Gobernadora. Nosotros en esa labor, tenemos que mover todo el sector seguridad para efectos de aunar esfuerzos, en el sentido de que pueda aparecer, lo más pronto posible, sano y salvo el niño. Pero además toda esa gestión humanitaria y toda esa labor altruista que está desarrollando la Gobernadora y el requerimiento que le haría a la Presidencia de la República para que se articule con el Departamento y con el mismo Distrito, a efectos de lograr una ayuda para esta familia que está desamparada y que requiere el apoyo y el concurso de todos”.