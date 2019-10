“Mi obsesión ha sido la verdad y la institucionalidad”: Álvaro Uribe

8 Oct 2019 - 8:52pm

Uribe agradeció de manera especial las palabras de apoyo pronunciadas por el presidente Iván Duque, horas antes de que iniciara la indagatoria en su contra, y dijo que aprecia las palabras del mandatario, que le ha manifestado su amistada y su confianza.

Así mismo, el senador señaló que respeta la institucionalidad y el fuero de la Corte Suprema de Justicia para investigarlo en este caso.

“La circunstancia de que yo haya tenido discrepancias con algún grupo de magistrados nunca ha avanzado hasta el punto de desconocer las instituciones. A lo largo de este año he asistido a la justicia cuantas veces he sido requerido a la Corte Suprema, a la Fiscalía”, agregó Uribe.

El senador señaló que el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, César Reyes, que condujo la indagatoria, “procedió en el cumplimiento de su deber y creo que él debió percibir el respeto a la justicia y mi afán por la verdad”.

Así mismo, aseguró que prefiere las críticas que entrar a desafiar las instituciones, pese a que el Gobierno anterior inició una serie de acusaciones en contra de sus colaboradores.

“En 2012 la Fiscalía me vincula a un proceso por unos videos de falsos testigos que llevó allí la persona que me acusa (Iván Cepeda). Por intermedio de mis abogados presentamos una denuncia contra esa persona a la Corte Suprema de Justicia, porque estaba probado que la ONG cercana a esa persona le pagó a la familia de la persona que se prestó para ser testigo falso, porque otro testigo, el señor Areiza, había dado una declaración en la cual decía que la persona que me acusa le había dado beneficios para acusar al Luis Alfredo Ramos, a mi hermano Santiago y a mí”, apuntó el líder del Centro Democrático.

Noticia en desarrollo