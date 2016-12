Hallan fuselaje de avión militar ruso siniestrado en mar Negro

A la espera de localizar las cajas negras, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que “la tesis de un acto terrorista está lejos de encabezar la lista”, de posibles causas de la catástrofe.

27 Dic 2016 - 3:01am

Los buzos militares rusos hallaron ayer el fuselaje del Tu-154 que se estrelló en el mar Negro con 92 personas a bordo minutos después de despegar del aeropuerto de Sochi rumbo a Siria, informaron los servicios de rescate.

El fuselaje, en cuyo interior podrían encontrarse la mayoría de las víctimas mortales del siniestro, fue localizado a 1,7 kilómetros de la costa y a una profundidad de 27 metros.

“En estos momentos se estudian las posibilidades para izarlo a la superficie”, explicó a Interfax un integrante del operativo.

La primeros datos indican que “el avión ha sufrido muchos daños”, agregó.

Más de 3.500 personas, 45 embarcaciones, 32 aparatos aéreos y siete batiscafos participan en la operación de rescate.

El operativo, que incluye 135 buzos, había recuperado hasta ahora los cuerpos de 11 personas y cientos de fragmentos del avión accidentado.

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB) ha señalado que no existen pruebas de que el Tu-154 hubiera sufrido un atentado terrorista.

Las principales causas de la tragedia que manejan los investigadores, según una nota del FSB, son las de un posible “impacto de objetos en los motores, combustible de mala calidad que pudiera ocasionar un fallo de los motores, error de pilotaje o un fallo técnico del avión”.

Rusia vivió ayer un día de duelo nacional en memoria de las víctimas de la tragedia aérea.

Homenaje

Los miembros del Coro del Ejército Rojo iban a celebrar la Nochevieja con los soldados rusos desplegados en Siria, donde Moscú apoya al régimen de Bashar al Asad frente a los rebeldes desde septiembre de 2015.

Cientos de personas se congregaron ayer en Moscú ante la sala de ensayos del Conjunto Alexandrov (el nombre con el que se conoce al Coro en Rusia) donde depositaron flores y mensajes en recuerdo de los músicos fallecidos.

“Formé parte del Coro. Los conozco a todos. No me lo puedo creer, no puedo reaccionar”, declaró Vladimir Kuznetsov, que acercó a dejar una vela en este día de luto nacional.

“Esas flores blancas son un símbolo de renacimiento. Seguiremos trabajando con este magnífico conjunto”, dijo, por su parte, la directora de escena Nadejda Afrikanova.

Dato

