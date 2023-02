Con perdigones

Así pareciera disparando el gobierno actual, porque no hay flanco que no haya sido abordado desde los distintos ministerios, y que no hubiera generado álgidos debates por lo polémico de las propuestas que se han planteado. En salud, justicia, transporte, minas, y hacienda, ha habido propuestas que han puesto al país a debatir durante semanas enteras, y cada vez son más las personas que participan en las discusiones de manera directa. Un observador desprevenido seguramente concluiría que el país se desmorona con el paso de los días, y no estaría muy alejado de la realidad.

Si no tuviéramos la certeza de que el presidente Gustavo Petro es un hombre preparado e inteligente, pensaríamos que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, cuando diariamente comunica sus iniciativas a través del Twitter, y hace convulsionar a la opinión pública. Veamos: la Ministra de Minas y Energía recientemente fue acusada de incompetente por su ex – viceministra, y ha salido ante los medios a comunicar erráticamente las políticas estatales. Como consecuencia de esto, en el mercado de valores las acciones relacionadas con el sector de gas y petróleo se muestran inestables. Y ni que decir del comportamiento del dólar. El Ministro de Justicia, si bien ha planteado una excelente propuesta de reforma a la justicia, no ha sabido comunicarle de manera eficaz al país lo que se pretende. Personalmente apoyo su iniciativa y creo que es necesaria, pero distinto piensa el ciudadano de a pie. Y para rematar, hay otras dos carteras que tienen al país en vilo. Por un lado, desde el Ministerio de Transportes recientemente se planteó una propuesta de proyecto de ley que pretende acabar con las plataformas digitales de movilidad. Por supuesto que las protestas no se hicieron esperar. Y por el otro, la Ministra de Salud está socializando una reforma integral al sistema de salud que tiene a los prestadores del servicio con los pelos de punta. No se conoce el proyecto de ley y ya se habla de un caos en el sistema público; preocupante situación para todos. En fin, la escopeta con que dispara el presidente puede terminar en un tiro en el pie. Ojalá y no, porque todos perdemos, indudablemente. En salud, justicia, transporte, minas, y hacienda, ha habido propuestas que han puesto al país a debatir durante semanas enteras, y cada vez son más las personas que participan en las discusiones de manera directa

