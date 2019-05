Cortesía al viajar en transporte público: sea un buen compañero de viaje

25 Mayo 2019 - 12:27pm

En el primero, usted puede comportarse como le parezca, actuando siempre de acuerdo con sus hábitos; sin embargo, aún en estos casos debe expresar respeto con los otros pasajeros ya que es el primer ámbito en que usted debe practicar sus buenos modales; es al interior de su familia donde se supone comparte con las personas que usted más quiere.

En el segundo caso, o sea al viajar en un vehículo público, donde comparte con personas con quienes no tiene relación, es imperativo que usted se muestre respetuoso y guarde un buen comportamiento; sus compañeros de viaje no tienen por qué soportar durante el trayecto sus malos hábitos.

Así que cuando viaje en transporte público tenga en cuenta:

· Llegue a tiempo, y en los sitios donde pare el vehículo durante el trayecto, esté atento a no demorarse más de la cuenta y hacer esperar para reiniciar el viaje.

· Salude al conductor y demás pasajeros al ingresar al vehículo.

· Hable bajo. Modere el volumen con que habla, no es preciso enterar a los demás pasajeros de su conversación.

· Si el viaje es largo y lo hace en compañía de un menor, considere comprar pasaje para el niño así no incomoda a los vecinos. Y si no lo hace, cuide de ocupar su espacio sin invadir el de su compañero de silla.

· Si lleva una maleta o paquetes grandes, guárdelos en la bodega para no obstruir los pasillos.

· Fíjese en la ubicación de la silla que compre, elija el sitio que prefiera, pues debe usar la asignada aún cuando no le guste.

· No insista en ocupar la silla de otro pasajero porque le parece más cómoda, si desea cambiar, espere hasta que hayan subido todos los pasajeros para identificar cuáles quedan libres para moverse.

· Si lleva su propio audio ponga el volumen sólo para usted, o utilice audífonos.

· Evite perturbar a los demás pasajeros, esto aplica muy especialmente a algunos jóvenes a quienes les gusta “recochar” durante el viaje, tales comportamientos incomodan.

· No arroje al piso envolturas de alimentos o basura, tampoco botellas vacías.

· Revise el sitio antes de bajarse para no dejar objetos personales ni basura.

· No escriba ni dañe el tapizado de la silletería. Como tampoco raye las paredes del carro.

· Si apenas conoce al vecino de viaje, no lo fatigue con tanta conversación. Atienda los mensajes que le envía con la comunicación no verbal, ellos le dirán si al otro le interesa o no charlar.

· Si le es posible ayudar a alguien que lo necesita, ya sea al bajarse, subirse, ceder el puesto a una persona mayor o enferma, una mujer embarazada, o cualquier otra circunstancia, hágalo con tacto, no sea que la persona se asuste dadas las circunstancias de hoy que hace que la gente esté prevenida. Pregunte si le puede colaborar.

Haga que los viajes largos o cortos sean momentos tranquilos y, si es posible gratos para usted y para quienes están a su alrededor. Recuerde que la urbanidad y la cortesía son para practicarlas en toda ocasión, inclusive en situaciones tan cotidianas como desplazarse de un lugar a otro.

