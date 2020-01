Enséñele modales a los niños

25 Ene 2020 - 2:08pm

Un niño educado es bien recibido en toda parte. Por el contrario, un niño con deficientes modales fastidia en las visitas, no establece buenas relaciones en el colegio y posteriormente tendrá unos hábitos que harán que su compañía no sea muy grata.

Los niños aprenden muy rápido y ello debe ser aprovechado por los padres para cumplir esta tarea. Es necesario que se tomen el tiempo para hacerlo y a su vez tener presente que la mejor y más rápida manera es enseñando con el ejemplo. Sería la mejor inversión en su formación, así, a estos chicos se les facilitará alcanzar mayores logros; lo anterior, porque gran parte del éxito personal y profesional tiene que ver con la calidad de su comportamiento social y de sus relaciones interpersonales.

Los modales no son solo para los mayores, los niños desde muy pequeños deben aprender determinados comportamientos y al ir creciendo los habrán interiorizado de tal manera que inconscientemente, sin tener que pensarlo ni complicarse se portarán adecuadamente.

Con un poco de disciplina, paciencia y creatividad podrán enseñarle a los niños desde muy temprano comportamientos como los siguientes:

PASO A PASO

1.Dar las gracias: Cada vez que el niño les entregue algo o cuando haga lo que usted le pide, dígale “Gracias”, encuentre muchos motivos para aplicarlo. Insista en que sus hijos utilicen esta expresión, tan seguido que lo conviertan en hábito.

2.Decir por favor: Un por favor, convierte lo que puede sonar como una orden en una amable petición que con seguridad será mejor recibida y más rápidamente atendida. Enséñele que se le atenderá un pedido siempre que él anteponga la expresión “Por favor”, a su vez cuando quiera que el menor haga algo recuerde pedírselo de esa manera.



3.No a los gritos: Esta actitud deberá ir acompañada del hecho que usted no grite al niño ni a ninguno delante de él. No responda sus demandas cuando pidan a gritos, que entienda que solo si modera el volumen usted le escuchará.

4.Saludar y despedirse: Cada vez que corresponda salude al niño y dígale adiós. Él deberá entender además, que no solo cuando se llega o sale de un sitio se repiten estas palabras, sino que igualmente en las mañanas uno saluda a la familia y al irse a acostar se les desea buenas noches. Insista en que deberá saludar a toda persona, sin discriminar.

5.Enséñele a no interrumpir: Con esto a su vez aprende a respetar a los demás. Hágale reconocer que debe esperar para que se le atienda y que debe esperar a que la otra persona termine de hablar.



6.Al comer: Son muchos los detalles que le puede enseñar, y le hará un bien inmenso ya que es uno de los comportamientos más difíciles de corregir cuando se es mayor por ser hábitos tan profundamente arraigados. Enséñele a usar los cubiertos, para que no se acostumbren a comer con la mano o solo con cuchara, también a comer en bocados pequeños, a masticar con la boca cerrada y a no hablar con la boca llena. Por eso es positivo comer en familia, es la oportunidad de usted mostrarse como ejemplo para los pequeños y explicarles que se debe comer bien, así sea en la casa.