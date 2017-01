Sitsa responde a la Alcaldía sobre propuesta del Setp

El gremio de las empresas de transporte dice que sí ha respondido con la tarea, y que han elaborado una propuesta para operar el Sistema Estratégico de Transporte Público.

18 Ene 2017 - 5:10pm

William Cervera, gerente de Sitsa S.A., entidad que agrupa las siete compañías de transporte de la ciudad, dijo, contrario a lo que indicó recientemente el Alcalde, que sí elaboraron una propuesta para operar el Sistema Estratégico de Transporte (Setp), la cual fue presentanda en el Palacio Municipal desde agosto del año pasado.

El directivo gremial aseguró que tanto Sitsa, como la Administración Municipal están concentrados en un mismo objetivo, pero no comparten que se les estén “endilgando responsabilidades que no nos corresponden (...) radicamos una propuesta de la que no recibimos respuesta, nosotros hemos hecho la tarea”.

Por un lado, Jaramillo es partidario de que las empresas de integren como una sola “donde sus capitales y activos funcionen como una verdadera empresa”, entre tanto el gremio piensa que “existen figuras jurídicas que están la ley, que están en los estatutos de transporte donde existe la figura de convenio de colaboración empresarial, que hoy en día es la que funciona en Ibagué”. Esa razón tendría estancado el diálogo y habría acentuado el desacuerdo.