Docente que denunció saludo de alumnos con las Farc, investigado por acoso sexual

El docente Jaime Romero, quien mostró su indignación por la interacción de un grupo de estudiantes con desmovilizados de la Farc, es investigado por casos de presunto acoso sexual por la Secretaría de Educación municipal.

6 Feb 2017 - 3:01am

Jaime Romero, docente de la Institución Educativa Ciudad de Ibagué, agitó el escenario político nacional cuando a través de medios de comunicación y redes sociales mostró indignación ante el saludo que dieron algunos estudiantes de los grados Décimo y Undécimo a guerrilleros desmovilizados del frente 21 de las Farc sobre la Variante entre Ibagué y Armenia, el pasado 31 de enero.

Este docente, de aproximadamente 50 años, 10 de ellos de servicio en el centro educativo, se ha convertido en el epicentro de la polémica entre la oposición y los que están favor del proceso de paz con las Farc.

Según el docente, los estudiantes “fueron obligados y sin permiso de sus padres de familia a recibir a los señores de las Farc”.

“En esa angustia de ver esa situación, de ver hombres armados hablando con los niños y hacer parecer a los niños como si fueran amigos y defensores de la paz, eso me indignó mucho”, relató.

Ante este hecho, Romero buscó a voceros del Centro Democrático en Bogotá para amplificar su descontento. “Me contacté con el Centro Democrático, les pedí y les supliqué en nombre de Dios que me escucharan”, dijo.

Sin embargo, la rectora de la institución educativa, Gloria Capera, quien lideró la manifestación de los estudiantes frente a la sede del colegio, negó que los dos hombres de las Farc que se acercaron tuvieran armas que pusieran en peligro a los alumnos.

“Se bajaron dos señores, vestidos con el traje similar al militar, (ellos) cruzaron la vía, pero no venían armados y dijeron: “Niños estudiantes y niñas estudiantes, esto lo hacemos por ustedes”, fue lo único que dijeron, les dimos un aplauso y yo, Gloria Capera, que apuesto al proceso de paz, fui la que movió una bandera blanca que me prestó un señor”, relató la directiva.

Así mismo, explicó que los alumnos salieron de la institución debido a que un vocero de la Secretaría de Gobierno municipal y una representante de una fundación de Derechos Humanos le pidieron que entregaran un saludo a los excombatientes de la Farc y para eso les fueron dadas bombas ce color blanco.

No obstante, la rectora expuso que en el marco del programa Plantón Paz, que se lidera en la institución, cuyo propósito es llevar a cabo charlas de convivencia pacífica, y que motive a la comunidad a llevar una vida tranquila, aceptó dicha invitación.

Ánimos caldeados

Sin embargo, tras la polémica por esta interacción entre alumnos y guerrilleros, días posteriores se conoció formalmente que Capera puso a disposición de la Secretaría de Educación de Ibagué la plaza de Romero para su traslado a otra institución.

El profesor, quien fue seminarista y estudió para el sacerdocio, expuso que posiblemente la acción sería en represalia ante la denuncia y los reparos expuestos ante la interacción con los subversivos.

Sin embargo, reconoce que las diferencias de tipo ideológico con Capera no son nuevas, sino que vienen desde hace aproximadamente siete años.

El expresidente Álvaro Uribe, en su cuenta de Twitter dijo: “Profesor que denunció presencia de las Farc en un colegio de Ibagué fue retirado”.

El diputado Milton Restrepo y el vocero del Centro Democrático Francisco Mejía apoyaron a Romero.

“El Centro Democrático muy generosamente me ha acompañado, me han dicho que no tenga miedo, que esté tranquilo, que no me puede pasar nada, y muy generosamente se han dirigido a los entes de control”.

Municipio responde

La secretaria de Educación de Ibagué, Leidy Tatiana Aguilar, informó que es totalmente falso que el docente haya sido retirado de la institución y de la Secretaría de Educación.

“Él sigue vinculado a la Secretaría de Educación, a nuestra planta docente”, dijo la funcionaria.

Y agregó que la entrega de la plaza de Romero se debe a que la matrícula en la institución educativa se redujo y por ello se puso a disposición del Municipio para su posible traslado a otro centro educativo de la capital tolimense.

“Ella lo pone a disposición la semana pasada y en el sentido de que por la matrícula que presenta la institución educativa le están sobrando docentes y la carga académica que le había sido asignada al docente, él mismo, el pasado 31 de enero, día en que sucedió el recibimiento de las Farc, entregó una carta a la coordinadora de la institución diciendo que dejaba a un lado la carga académica que le habían asignado. Esto representó en la institución una alteración de la jornada académica y, adicionalmente, al parecer, tuvo discusiones con otros docentes y presuntamente fue un poco grosero con unos estudiantes. Por ello, finalmente la rectora presentó una solicitud a la Secretaría de Educación”.

Con respecto a la supuesta solicitud hecha por la Administración municipal hacia la Rectora de la institución, Aguilar indicó que se entrará a investigar a la directiva, ya que los estudiantes no tenían autorización de sus padres.

“Desde la Secretaría de Educación no se dio ningún permiso, simplemente fue una acción que la señora rectora Gloria Capera Ducuara tomó en el marco de un proyecto que dicha institución viene adelantando y que se llama ‘Plantón paz’. Pero, de la Secretaría de Educación nunca se otorgó ningún permiso y nunca fuimos notificados”, agregó la funcionaria.

El secretario (e) de Gobierno, Marco Emilio Hincapié, explicó que su despacho tampoco entregó permiso alguno a las directivas de la Institución Educativa Ciudad de Ibagué para que se llevara a cabo el encuentro entre estudiantes y guerrilleros de las Farc.

“Nosotros no dimos ningún tipo de permiso, ya que eso no está dentro de nuestras funciones y nunca nos extralimitaríamos en lo que establece la ley. Sin embargo, este tipo de encuentros no se deben satanizar, porque debemos recibir a estas personas para que se reincorporen a la sociedad”, concluyó Hincapié.

Aguilar concluyó que generan más preocupación “la actitud y el irrespeto que el docente ha presentado frente a los estudiantes, porque es el ejemplo que día a día ven nuestros chicos de que los hechos del 31 de enero, pues obedecen a los puntos de vista que cada persona tiene con respecto al proceso de paz que vive el país”, concluyó.

Docente es investigado por presunto acoso sexual

Aguilar también negó que el retiro de Romero esté relacionado con los cuestionamientos en torno a las Farc y afirmó que existen otras denuncias en contra del docente por presunto acoso sexual.

“Desde años anteriores hemos venido teniendo conocimiento de denuncias sobre acoso sexual con unas estudiantes y ahora todo lo referente con respecto a la caravana del pasado 31 enero con los señores de las Farc”, explicó la funcionaria.

El hecho se remonta a abril de 2016, fecha desde la que se viene trabajando con la Defensoría de Familia del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).

Así mismo, explicó que en septiembre se recibió otro requerimiento de la Defensoría de Familia, por casos específicos de matoneo que denunció la estudiante.

“Hemos venido actuando frente al proceso, tengo conocimiento de que la estudiante ya se graduó de la institución y, a su vez, según informa la rectora, los hechos de acoso sexual también vienen de años anteriores, cosa que desconocía”, concluyó.