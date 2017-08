Llamado a la Fiscalía para que judicialice a ‘tierreros’

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo hizo un llamado a la Fiscalía para que continúe investigando a las estructuras criminales que están detrás de las invasiones de predios del Municipio y que se encuentran en los predios La Palmilla y Divino Niño.

18 Ago 2017 - 3:01am

La petición fue formulada en el marco de la firma del cuarto convenio para la construcción de 420 soluciones VIS con la constructora Torreón.

Jaramillo hizo un llamado a la comunidad para dejar de ser incauta y no entregar dineros en la compra de lotes a “los tierreros”.

“Necesitamos que la gente no sea ingenua, no vamos a dejar de defender los lotes del municipio, ahí va haber vivienda para gente de escasos recursos, pero no vamos a dejar que los tierreros hagan su agosto y sigan haciendo las barbaridades que están haciendo en esta ciudad”.

Según Jaramillo, en medio de estas “estructuras delincuenciales (...) lo peor es que hay candidatos a las alcaldías, exdiputados, prestigiosos profesionales metidos en esos temas”, reiteró

Soluciones

Con el convenio con Torreón se completa siete mil 580 soluciones de las 10 mil proyectadas en el Plan de Desarrollo.

La inversión privada promedio, según cuentas de la Secretaría de Planeación, estaría alrededor de los 466 mil millones de pesos.

El alcalde Jaramillo informó que en conjunto con la constructora Torreón se construirán 95 VIP, proyecto que contempla una inversión de dos mil millones por parte del Municipio y mil millones más por parte de la constructora Torreón.

Estas viviendas serán edificadas en terrenos del municipio y destinadas a aquellas personas que se encuentran en zonas de alto riesgo por remoción en masa e inundación.