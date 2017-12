Lo que más trinó en Ibagué en 2017

Sin duda algunos de los hechos que marcó esta administración fue la liquidación de varios convenios, de los cuales uno tiene ad portas de ir a juicio al Alcalde y a uno de sus exfuncionarios.

30 Dic 2017 - 9:58pm

El meollo

1. La Fiscalía Seccional llamó a imputación de cargos al alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la suscripción de 1918 convenio suscrito con la Corporación Festival Folclórico, cuyo objeto era el desarrollo de la agenda de fin de año e instalación de las luces para el alumbrado navideño de la vigencia 2016.

Sin embargo, mediante documento con fecha del 14 de noviembre, las partes en común acuerdo, suscribieron el acta de liquidación bilateral y en la cual el Municipio reconoció pagar a la Corporación 432 millones de pesos, para un total de mil 232 millones 463 mil, y no de los mil 600 millones pactados en la suscripción del mismo.

Con lo anterior, se dejó un saldo a favor del municipio de $368 millones 457 mil, por labores no ejecutadas y soportadas dentro del convenio. Sin embargo, en los mentideros políticos se indicó que era una acción para apaciguar los ánimos y amilanar los hechos sobre los cuales la Fiscalía formulará cargos al burgomaestre.



2. Infibagué llevó a cabo este año la liquidación unilateral del convenio suscrito con la Fundación Camellando por Colombia por valor de 124 millones 869 mil pesos, lo que dejó sin reconocer al cooperante al menos 70 millones 229 mil pesos.

Lo anterior, con base en los aportes que se comprometió a entregar el Municipio por valor de 195 millones 99 mil pesos. Por este contrato, la Fiscalía formuló cargos contra le exgerente del Instituto, Carlos Andrés Peña Bernal.



3. Así mismo, la Secretaría de Educación, en julio, solicitó a la firma comisionista Correagro, tramitar de manera urgente la declaración de incumplimiento y la liquidación unilateral del contrato a la Asociación de bachilleres de la comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino que tenía a su cargo la alimentación escolar en las instituciones educativas de Ibagué.

Afortunadamente, el Municipio no reconoció recursos al contratista por la ejecución del contrato y al cual solicita el pago de 700 millones de pesos.



4. La Gobernación del Tolima, a través de la resolución 0530 para noviembre declaró la liquidación unilateral del convenio suscrito con la Gestora Urbana para hacer la entrega de 300 subsidios de vivienda al proyecto del Portal San Gabriel.

En razón a esto, solicitó el devuleto de los mil 830 millones aportados con sus rendimientos financieros, no sin antes de advertir faltas de carácter penal por parte del Municipio al desviar en 2015 los dineros para obras de urbanismo.

La Contraloría de Ibagué determinó un presunto daño patrimonial por 240 millones 439 mil pesos para el Municipio, en la ejecución del contrato 018 de 2014 suscrito entre la Gestora Urbana y la constructora Ávila Ltda.

Reprimenda

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional del Tolima ratificó la suspención por tres meses a William Castro, en su condición de secretario de Gobierno (2012 -2015) para la época de los hechos, al encontrarlo disciplinariamente responsable de incumplir sus deberes.



Sin diálogo

Una polémica envolvió a los titulares de la Secretaría de Tránsito, Hernán Silva Calderón y Gladys Gutiérrez, esta última quien fungió en encargo en el último semestre de 2016. La controversia que involucró Silva y Gutiérrez, es con base en dos comparendos impuestos por conducir en estado de embriaguez a terceros, pero que fueron revocados. Finalmente, ambos fueron desvinculados de la Administración municipal.

Pero la Personería Municipal profirió auto de indagación preliminar contra Silva Calderón, por un posible tráfico de influencias al interior de la cartera, hecho relacionado con la multa.

Pelea con Camacol

La Secretaría de Planeación a través del decreto 566 del 29 de junio de 2017, determinó suspender por el término de seis meses los trámites de expedición de licencias de urbanización, en aquellas áreas o predios que están localizados en zonas servidas por acueductos comunitarios. Lo anterior, conllevó a una discusión con Camacol que alegó que el decreto era ilegal.

La reestructuración que no llegó

La Secretaría Administrativa contrató desde finales de julio el estudio de cargas laborales y el rediseño de la planta de personal de la Alcaldía de Ibagué, cuyos resultados debían ser entregados en octubre. Como se anunció, el proyecto sería presentado en las extraordinarias de diciembre, pero el presidente de la Asociación de Empleados Públicos del Municipio (Asoempubli) Enrique Hoyos, informó que el proyecto se prevé presentar en marzo en las ordinarias del Concejo. La nueva planta contemplaría la creación de cerca de 500 cargos.

Los globos en la compra del DT

El alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo y Gabriel Camargo, se enfrascaron en una discusión poco fructifera con respecto a la venta de la sociedad Club Deportes Tolima. El Alcalde solicitó al exsenador indicar el valor contable y comercial de la ficha del club, y aclaró que no le interesaban ni las sedes, ni aviones, ni helicópteros del onceno pijao.

Camargo en una rápida respuesta, negó tal solicitud al resaltar que los derechos son un activo intangible y “nunca han sido ofrecidos de manera independiente”.

En blanco

La posición asumida por el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, con los empresarios del transporte, conllevó a que por tercer año consecutivo, no se aumentara la tarifa del transporte a pesar de la petición radicada en enero en la Secretaría de Tránsito. Las relaciones entre el burgomaestre y los empresarios han estado bajo tensión, por los cuestionamientos hechos por Jaramillo ante el ejercicio realizado por Sitsa en la operación del transporte público y que conllevó a los gerentes a pedir al mandatario actuar con respeto y mesura.

Se destraban obras de juegos

La Unión Temporal CO2 escenarios y MC Construcciones y Consultorías S.A.S, serán las que lleven a cabo la reajuste, optimización y complementación de estudios y diseños para las obras de los escenarios de la Unidad Deportiva calle 42 y el Parque Deportivo de Ibagué.

La Unión Temporal CO2 escenarios adelantará los estudios en el Parque Deportivo por un valor de mil 176 millones y a MC Construcciones y Consultorías S.A.S para la calle 42 por un valor de $896 millones 827 mil pesos.

En octubre, el Imdri logró liquidar de manera unilateral, los contratos de obra de ambos escenarios, así como el contrato de interventoría.

Fuertes lazos

La fiscal 22 en el Tolima, Claudia Chalarca, fue puesta en el ojo de la opinión pública tras conocerse en la audiencia de captura de Jorge Pérez, Jhon James Perdomo y Leonardo Bastidas, entre otros, que este último contactó a una mujer para que hablara con la funcionaria, ya que era del mismo grupo político al cual pertenecía, nombrando al representante a la Cámara, Carlos Edward Osorio.

De igual manera, trascendió que dos tíos de la fiscal 22 han sido afines y han colaborado con los intereses políticos del parlamentario y de la que no es ajena la funcionaria

El arquitecto Óscar Chalarca fue sancionado en lo penal, mientras Mariano Chalarca Santa, en lo disciplinario por parte de la Personería de Bogotá.

Por la puera trasera

El remezón al interior de la Alcaldía, se hizo sentir con la salida de la secretaria de Apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez quien se había convertido en la protegida del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo durante los primeros diecisiete meses de gobierno.

El abogado Camilo Páramo Zarta, quien fue durante cerca de más de tres lustros uno de los asesores de confianza del burgomaestre, se solidarizó con su exjefe y lanzó serias críticas contra el Alcalde.

Descertificación

La Superintendencia de Servicios Públicos ratificó la descertificación del Municipio para la administración de los recursos SGP para agua potable y saneamiento básico y que se originó en 2015 durante la administración anterior. La entidad rechazó el recurso de reposición presentado por esta administración en diciembre del año pasado. Sin embargo, el Minvivienda lanzó un ‘salvavidas’ a los municipios que registran esta situación para que se pudieran volver a certificar.

La 'esperada' fusión

La plenaria del Concejo a excepción de los concejales Harold Lopera, Humberto Quintero y Carlos Andrés Portela aprobaron dar facultades por un año al Alcalde para llevar a cabo la fusión de las Eses. El sindicato de empleados de los hospitales (Anthoc), denunció que con la nueva empresa cerca de 277 personas se quedarían cesantes. Las facultades vencen en julio del próximo año y aún no se conocen avances en la materia.

Le llegó la hora

La exsecretaria de Cultura, Ángela Viviana Gómez, fue destituida e inhabilitada por 10 años por parte de la Personería, que la halló responsable de haber incumplido los principios de planeación y economía en la firma del contrato 326 de 2014, cuyo objeto era terminar las obras civiles en la parte externa del Panóptico.

Las trabas entre Ponal y el municipio

Desde julio y hasta noviembre, el Municipio no contó con el convenio con la Policía de Tránsito, debido a demoras en el pago de acreencias de la anterior y actual administración, y a tramitología al interior del comando. Lo anterior, conllevó a una reducción de los ingresos del Municipio por comparendos.

Las quejas de Fenalco

La Federación criticó la expedición del decreto 378 por parte del Municipio y que impuso tarifas para la utilización del espacio público por parte de los comerciantes. Las calificó de inequitativas y excesivas, pese a que fueron reducidas de manera ostensible en noviembre.

Se cayó

El Ministerio de Vivienda inició el trámite de la liquidación unilateral del convenio interadministrativo 079 de 2013, cuyo objeto era ejecutar obras de mejoramiento en el barrio Las Delicias, en el marco del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. La entidad exige el reintegro de tres mil 200 millones de pesos, ya que la ejecución de las obras no contaron con la supervisión del ente nacional.

Volvieron los agentes

La plenaria del Concejo, aprobó el acuerdo 023 que crea 61 cargos en la planta de personal del municipio y conforma el cuerpo de agentes de tránsito en la Ciudad. El Alcalde tiene facultades por 18 meses, para crear los cargos y adoptar la nueva estructura administrativa. Sin embargo, algunos concejales llamaron la atención porque el proyecto fue aprobado sin estudios previos.

El frenazo al 'negociado'

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, tomaron cartas en con respecto al decreto 790 del 20 de octubre de 2015 que reglamentaba los usos del suelo del centro poblado El Totumo.

En ambos casos se opusieron al acto administrativo que permitía la construcción de vivienda campestre al estilo de Las Victorias y terminaba por acabar la vocación agroturística del centro poblado.

La mega obra

En julio, el Ibal a través de subasta inversa, contrató con el banco Davivienda el empréstito por 30 mil millones para la culminación de la primera etapa de la fase II del acueducto complementario.

Según, el gerente del Ibal, José Alberto Girón, Findeter se encargaría de hacer todo el proceso de licitación, pero debido a los retrasos de la fase I, la empresa optó por adelantar el proceso.

La polémica

La licitación del acueducto complementario fue abierta en noviembre, comprometiendo 27 mil 500 millones. La Procuraduría efectuó un control preventivo al procesos debido a las denuncias de direccionamiento del contrato. Al final el proceso fue adjudicado a los contratistas que ejecutan la fase I del proyecto.

Sin tapujos

El alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato 1313 de 2013 suscrito con la Unión Temporal Proyectos Inmobiliarios y cuya representante es Aída Rodríguez, hermana del exalcalde Jorge Tulio Rodríguez.

El contrato que ascendió a los mil 521 millones de pesos fue adicionado en $582 millones. El mismo fue suscrito el 10 de julio de 2013 firmándose acta de inicio el 5 de agosto; al día siguiente se presentó el primer informe de ejecución del contrato y la primera cuenta de cobro por 608 millones 647 mil pesos.

Para alquilar balcón

El alcalde (e) de Ibagué, Hugo Ernesto Zárrate, acusó al entonces contralor municipal (e), Diego Mauricio Visash, de calumniar a la administración al haber dicho a través de los medios de comunicación, que los hallagos fiscales a la vigencia 2016 alcanzaban los 15 mil millones, cuando cinco mil millones correspondían a la anterior administración.

Visash se convirtió en la piedra en el zápato de la administración, y en noviembre, el mismo alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, le revocó del encargo.

Typsa, vinculada

El juez Quinto Penal del Circuito avaló, en septiembre, la petición del representante de víctimas, Rodolfo Salas, en el caso del descalabro de los XX Juegos Nacionales, para que Typsa fuera vinculada como parte civilmente responsable por la conducta de delitos contra la administración pública.