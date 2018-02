La mesa directiva del Concejo le pide a Jaramillo atenuar decisión sobre predial

1 Feb 2018 - 9:00am

Los concejales William Rosas, Camilo Delgado y Pedro Mora, solicitan al Ejecutivo ampliar los plazos por pronto pago, para que se puedan interponer los reclamos de quienes alegan un incremento superior al 100% en la tarifa.

Así mismo, otorgar alivios tributarios, por una única vez, a quienes obtuvieron un incremento superior al 100% con respecto al año anterior y que deberían ser objeto de limitaciones en el pago.

Por último, postergar la actualización de manera completa para el 2019, con el fin de atender el número de reclamaciones y la desinformación que tiene la comunidad, o efectuar el cobro pero con la tarifa del avalúo catastral del año anterior.

“Pareciera que hoy el Concejo, no estuviera asumiendo una posición clara, sin embargo, tenemos que aclarar que en esos asuntos presupuestales y tributarios la competencia del Concejo es limitada”, dijo el concejal Camilo Delgado, salvando de responsabilidad al cabildo.

De acuerdo con la mesa directiva, se está de acuerdo con que hay que actualizar el catastro, pero con apego a la norma.

“Nosotros le estamos haciendo cuatro propuestas a la Administración pero son proyectos que por su naturaleza son de competencia del Alcalde. Si el alcalde no presenta la iniciativa de modificar los plazos de pago, si no presenta la iniciativa de modificar tarifas que era una de las obligaciones contenidas en el convenio con el Igac, el Concejo no puede discrecionalmente tomar esa decisión, comentó Delgado”.

Incumplimiento parcial

Camilo Delgado, expuso de manera informal, que de acuerdo con las cláusulas establecidas en el convenio el Municipio estaría incumpliendo de manera parcial una de sus obligaciones pactadas en el documento.

Según él, la cláusula cuarta, en el parágrafo siete establece que “el Municipio se compromete a verificar y modificar el estatuto fiscal con el fin de adecuar las tasas para evitar incrementos desmesurados en el cobro del impuesto predial unificado, como consecuencia de la actualización de la formación catastral”.

Este estatuto, debería haber sido presentado por iniciativa del Ejecutivo al Concejo para su aprobación.

Delgado señaló que se debe entrar a “verificar los aspectos de ese convenio interadministrativo que no se cumplieron y que precisamente se incluyeron como una de las obligación del Municipio, para evitar un alza desmesurada del impuesto predial”

“Este punto que es fundamental para la Administración, de la obligación de actualizar el estatuto fiscal, de disminuir las tarifas del impuesto predial, tenía como objetivo, precisamente, evitar que lo que hoy se está generando, que es una cantidad de quejas porque no se sabe si esa liquidación es conforme a lo que la ley establece y, sí efectivamente se hizo un incremento exagerado e injustificado lo cual deberá ser objeto de revisión por parte de las autoridades administrativas y entidades encargadas, en este caso de actualizar el catastro como es el Igac”, sentenció el cabildante.