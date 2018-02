Asoempubli llega a acuerdo parcial en reestructuración de planta

15 Feb 2018 - 3:01am

Según el presidente de Asoempubli, Enrique Hoyos, esta nueva planta tendría un costo anual entre 13 a 15 mil millones de pesos.

La Administración destina cerca de 24 mil millones de pesos en gastos de funcionamiento con el personal actual.

“Se tuvo una primera reunión en donde ya se nos dio la definitiva en el número de personas que realmente se van a necesitar que es de 747 personas, o sea, la planta se incrementaría en 280 trabajadores”, dijo Hoyos.

Así mismo resaltó que con el cambio de titular en la Secretaría Administrativa se lleva un diálogo fluido con las organizaciones sindicales.

La modernización de la planta se pondría a consideración del Concejo, después de las elecciones al Congreso y presidenciales.

El directivo sindical hizo énfasis en que se eliminó la creación de las subdirecciones.

“Lo que sí se acogió por parte de la Administración fue suprimir todas las subdirecciones que se nos había planteado porque no eran compatibles, pues esta tiene personal para cumplir con las funciones”, explicó .

El proyecto, en este primera fase, contemplaría la creación de tres nuevas secretarías y entre cinco y siete direcciones.

Fase II

Según Hoyos, el estudio proyecta aumentar a planta a 997 trabajadores en una segunda fase.

“La segunda etapa que ellos dicen es que se cumple esta, y posteriormente se mira la posibilidad de los 997 cargos, pero nosotros le hemos dicho al Municipio y al Alcalde que no le vamos a jugar a esa planta, porque no se tienen los ingresos, el presupuesto que el municipio maneja no arroja para sostener una planta de 997 y eso es un estudio que se hizo por parte de los sindicatos”, enfatizó.