Alcalde no radicaría ante el Concejo el proyecto para aumentar subsidio al aseo

16 Oct 2018 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo no presentará al Concejo el proyecto de acuerdo para aumentar los porcentajes de subsidio a la tarifa de aseo de 2019 y el cual debía ser radicado antes de la aprobación del presupuesto anual al que se debe dar trámite en las ordinarias de la corporación para ser incluida la partida.

“Nosotros en este momento tenemos incluido dentro del presupuesto que se presentó un valor para pagar subsidios de acuerdo con lo que está reglamentado y que hacen parte del Fondo de Redistribución del Ingreso, más lo que se cobra por contribuciones y se cruza con subsidios, por lo que estaríamos hablando de tres mil millones. Pero del presupuesto del Municipio tenemos asignados 730 millones”, indicó el secretario de Desarrollo Rural, César Picón.

Interaseo presentó en julio la proyección de recursos que serían necesarios para aplicar los subsidios de acuerdo con los porcentajes establecidos por acuerdo: estrato Uno, 20%; estrato Dos, 15%, y, el estrato Tres, un 2%. Sin embargo, la solicitud fue por valor de $773 millones.

Para el funcionario en caso de que se modifique los porcentajes de los subsidios para los estratos Uno, Dos y Tres, el Municipio realizaría una adición al fondo que “sería perfectamente viable”.

¿Pero por qué no se presentaría?

Según el secretario de Desarrollo Rural, César Picón, el proyecto será presentado, pero está supeditado a las respuestas de la Superintendencia de Servicios Públicos y los prestadores de servicios.

El funcionario resaltó que el Municipio solicitó a la Superservicios la revisión de los componentes de la tarifa y que cobra Interaseo, con el fin de se establezca que “se está cobrando lo que es”.

“Recordemos que es una de las tarifas más altas en el país, según lo que hemos estudiado con otras empresas de aseo y por eso solicitamos formalmente a la Super y a la Cra hacer la revisión. La Cra ya nos contestó y nos dijo que ellos solamente revisan que la aplicación de la fórmula haya sido la adecuada, y que el análisis de los componentes le corresponden a la Superintendencia. Ya le hemos pedido esto dos veces a la Super y estamos pidiendo audiencia para poder ir con el Alcalde y revisar los componentes de la tarifa”, explicó el funcionario.

Unificación de catastro

El segundo paso tiene relación a la respuesta que dé la Superservicios, y las empresas prestadoras de servicios públicos para que adopten el catastro de usuarios con el que cuenta la Secretaría de Planeación, y que se acerca casi que en su totalidad con la actualización efectuada por el Instituto Agustín Codazzi (Igac) para el incremento del predial.

Según Picón, Interaseo que emplea el catastro de usuarios de Enertolima para realizar el cobro de la tarifa y llegar a más usuarios, pero debe actualizarlo conforme al censo que tiene la Secretaría de Planeación.

“Hemos revisado y hay sendas diferencias entre los usuarios que tiene Planeación y el catastro de usuarios que tiene Enertolima. Ya le solicitamos al Comité de Estratificación que se les exija a la empresas prestadoras de servicios que actualicen su catastro conforme al de Planeación, y le solicitamos a la Superservicios que intervenga en esa actualización para que nos dé garantías de que estamos entregando subsidios y autorizando el cobro de contribuciones de acuerdo con los estratos que corresponden. Ese proceso está en trámite”, precisó el funcionario.

De acuerdo con Picón, el censo con el que cuenta la Secretaría de Planeación se actualiza mes a mes y con base en las “licencias de construcción”.

“El censo que se hizo con la actualización catastral sí coincide a una muy poca diferencia con el que tiene Planeación, realmente el que nos da certeza es el que tiene Planeación, pero si comparamos este con el de Enertolima, sí son diferencias significativas, son miles de usuarios en cada uno de los estratos”, comentó.

Y agregó: “el catastro de Enertolima tiene muchos más usuarios subsidiados que el que tiene Planeación, es decir, tiene muchos más usuarios en estratos Uno, Dos y Tres, y tiene muchos menos usuarios en los estratos Cinco y Seis, Industrial y Comercial y eso genera un desequilibrio. Por eso es que tenemos algunas viviendas en el que el cobro del agua llega como estrato Tres y la luz como estrato Dos. Son casos reales que se presentan con muchísima frecuencia”, puntualizó.

Peor el remedio...

De acuerdo con lo expresado por el Secretario de Desarrollo Rural, ¿al adoptarse el catastro de Planeación municipal, a algunas familias les podría subir la tarifa y disminuir el porcentaje de subsidio?

EL NUEVO DÍA trasladó la pregunta y el funcionario precisó que “ lo que pasa es que no sabemos si un predio en estrato Dos, sea en realidad Uno o Tres. Por eso, no podríamos decir que eso pasará. Lo que sí es deseable es que el usuario esté donde realmente pertenece, es lo justo”.

Y en conclusión

De acuerdo con César Picón, hasta que no se tenga claridad y respuesta en los aspectos mencionados “cualquier aumento de los porcentajes sería errático, porque no se sustentaría en una base real. Eso es lo que le voy a contestar al Concejo, que no me ha citado a debate de control político, pero me solicitó las razones del por qué no se ha presentado el proyecto de acuerdo”.