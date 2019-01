Municipio pedirá al MEN cambiar a contratistas de Jornada Única

23 Ene 2019 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo espera reunirse en los próximos días con la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, a quien le solicitará el cambio de la portuguesa Mota Engil y la Unión Temporal MEN 2016, las cuales tienen a su cargo la intervención de 18 instituciones educativas oficiales en Ibagué.

Lo anterior, debido a incumplimientos en la entrega de los diseños para la obtención de la licencia de construcción, inicio de obra y ejecución de los trabajos por parte de los contratistas.

La secretaria de Educación, Tatiana Aguilar, señaló que hay “malestar” por parte de la Administración frente al retraso en las labores de los contratistas, por lo cual se evalúa si existe la posibilidad jurídica para que sean cambiados a través del Fondo Financiero de Infraestructura Educativa (Ffie)

“Estamos pendientes de la asignación de la cita con la Ministra y hemos oficiado a varias entidades para que se haga seguimiento, puesto que la Administración ha aportado bastantes recursos y es para nosotros importante, porque así como el Fondo Financiero de Infraestructura Educativa nos está incumpliendo a nosotros, en este momento está incumpliendo en muchas otras partes del país”, enfatizó Aguilar.

La Alcaldía de Ibagué ha girado al Ministerio de Educación 72 mil 550 millones de pesos, de los cuales se han obtenido rendimientos por valor de cuatro mil 781 millones para un total de $74 mil 588 millones. Los dineros se encuentran depositados en la fiducia Alianza Bbva de la que hace parte el MEN y el Ffie.

El aporte de la Nación es de $120 mil millones, dineros destinados a financiar la modernización de la infraestructura educativa en la ciudad.

Mota Engil, a la cual la Contraloría General abrió indagación preliminar para revisar el uso dado a los 2.9 billones adjudicados en todo el país, en el marco de la Jornada Única, tiene a su cargo la construcción y remodelación de ocho sedes educativas en Ibagué, contratos que superan los $72 mil 124 millones.

Entre tanto la Unión Temporal MEN 2016, que asumió la intervención de 10 instituciones educativas tiene contratadas obras por la suma de 56 mil 793 millones de pesos aproximadamente.

La Secretaria de Educación municipal recordó que “lamentablemente” las contrataciones se efectuaron a nivel nacional por lo que el Municipio está supeditado a los informes enviados por el Ffie.

“Si bien aportamos los recursos para que se lleven a cabo estas obras de infraestructura, no somos directamente responsables de la contratación, no somos partícipes de los términos de referencia, no estamos involucrados en el proceso contractual que realiza el Ffie y estamos sujetos a los informes de seguimiento que nos envían. Nosotros no queremos quedar mal ante la comunidad educativa, pues hemos generado una expectativa y la Administración no quiere quedar mal”, refirió la funcionaria.

Instituciones educativas

Unión Temporal MEN 2016 millones

Antonio Reyes Umaña $8.765

Alfonso Palacio Rudas $3.222

Ambiental Combeima $3.255

Joaquín París $6.482

Diego Fallon $5.843

Fernando Villalobos $5.487

Jorge Éliecer Gaitán $6.932

Alberto Santofimio $7.105

Niño Jesús De Praga $2.271

José Joaquín Flórez Arboleda $7.431



Mota Engil



Darío Echandía $6.636



San José $6.763



José Joaquín Flórez $9.817



Sagrada Familia $9.682



San Simón $14.437



Normal Superior $8.829



Santa Teresa de Jesús $6.843



José Antonio Ricaurte $9.117



Fuente: Informe remitido al Concejo - Alcaldía de Ibagué 2018.