Comunidad del sur inconforme con respuestas del Ibal sobre Acueducto Complementario

6 Jun 2019 - 3:01am

Inconformes y con dudas frente a la ejecución de las obras del acueducto complementario terminó la comunidad del sur que asistió a la mesa de trabajo pactada con el Ibal, a través del Ministerio Público, que buscaba tener un pronunciamiento general de cómo se pretende llevar agua hasta el sector y el porcentaje de avance, del que el Ibal asegura en su fase II etapa I, va en un 70%.

La comunidad aseguró que a seis meses de acabarse la actual Administración, las promesas del suministro del líquido vital son en vano, por lo que esperan que el Ibal reconozca que no puede cumplir, así como las falencias en las fases I y II, que al día de hoy y según visitas de inspección realizadas por parte de miembros del comité Agua Potable Ya, no están terminadas en su totalidad.

“No son claros con la información, lo que sé del proceso es que la etapa I y II no están finalizadas, a pesar de que ellos dicen que la fase I lo está, pero encontramos en una visita que se hizo, que hay obras de estabilización en la zona, en la Fase II etapa 1, se ve que en la ciudad se están haciendo y adelantando obras de construcción, es decir no están terminadas”, aseguro Humberto Leal, miembro del comité.

La ausencia del Gerente

Aunado a la falta de respuestas, la ausencia del gerente del Ibal, Carlos Fernando Gutiérrez, dejó un descontento en la mesa de trabajo, siendo enviado como delegado el ingeniero Operativo Mario Casas, cuya presentación del trabajo adelantado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado dejó intranquilos a los asistentes.

En el recinto se aseguró que el Ibal no trajo respuestas, pese a que ya con antelación se han hecho todos los requerimientos ante la entidad y la Personería, por lo que dichas mesas las consideraron “una pérdida de tiempo”.

“Lo que sucede a conclusión de hoy, es que el Ibal no rindió las explicaciones de lo que realmente va a hacer el Municipio para dotar de agua a los barrios del Sur”, indicó Luis Gabriel Alarcón, miembro del comité Agua Potable Ya.

Acciones jurídicas

El abogado Wilson Leal, durante su intervención aseguró que al lugar no acudió nadie con el carácter de asegurar que no van a cumplir y sostuvo que tampoco se genera alguna solución, esto ante la solicitud de renegociar los acuerdos que permitan en otra instancia llevar el preciado líquido al sector, por lo que afirmó que si antes del 15 de junio no hay un pronunciamiento se acudirá a las instancias jurídicas, para que la comunidad actúe.