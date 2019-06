Reacciones en la ciudad ante fallo de la Corte Constitucional

9 Jun 2019 - 3:01am

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles dos apartados del Código, que indicaban que consumir licor y droga en la calle afectaban las relaciones de las personas y que alteraban el cuidado e integridad del espacio público; ha generado estupor en todo en todo el país, mientras en la ciudad las reacciones tampoco se han hecho esperar.

Varios concejales y el Alcalde se han expresado sobre la controversia, señalando el respeto por el fallo en dado caso que se notifique, igualmente las opiniones son diversas, algunos exponiendo su preocupación ante las consecuencias que podría tener la decisión del alto tribunal, y otros pensando en cómo sería el control de este nuevo panorama.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo aclaró que aún el fallo no ha sido sancionado, es decir que quienes realicen estás actividades en espacios abiertos estarían infringiendo la ley, y por otra parte expresó su pensamiento sobre el tema, “soy demócrata y de una posición liberal respecto a eso, yo considero que desde que Carlos Gaviria defendió una posición sobre como la persona debe comportarse, yo he respaldado esos conceptos, yo no creo que sean los mecanismos punitivos los que resuelvan la problemática”.

En otro sentido, el burgomaestre también se refirió a que la infancia es la población donde se debe trabajar para evitar el crecimiento del consumo, al igual que en los jóvenes fomentar el deporte, la cultura y la música para mantenerlos alejados de sustancias perjudiciales.

Pero el Alcalde también fue enfático en cuanto las problemáticas que se derivan del consumo de licor, “aquí por ejemplo le hacemos propaganda al cigarrillo, al alcohol, que sí nos cuesta a la Administración, a la Policía y al Ejército poder controlar la cantidad de riñas que se dan, todas en su gran mayoría acompañadas por el consumo de la bebida”.

Por otra parte, el concejal Pedro Mora fue más crítico ante al fallo, considerándolo un retroceso en esta materia, donde según él la comunidad venía ganado espacio con el establecimiento del decreto 1844 de 2018, que le dio facultades a la Policía para decomisar la dosis mínima de sustancias psicoactivas.

“Colombia no está preparado para una situación de esas, tenemos una amenaza enorme por el tema del narcotráfico, vamos a esperar la aclaración de la Corte sobre el tema, pero sí nos dejan bastante preocupados que perdamos el control desde lo policial, para por lo menos, establecer que en los espacios públicos no haya consumo de drogas”, manifestó Mora.

Otro concejal que también expresó sus diferencias respecto a la decisión de la sala plena fue Luis Alberto Lozano, quien señaló las dificultades que esto representaría, al no haber restricciones que impidan el consumo de licor y droga en los parques, espacio público por el que más se ha suscitado el debate al ser un lugar de recreación infantil.

“Soy respetuoso de las decisiones judiciales, nos toca, y más de la Corte Constitucional que nos garantiza a nosotros la libertad de los derechos fundamentales (…) es un tema muy complicado, muy difícil, estamos viviendo una situación en el país donde la drogadicción se está tomando a nuestros jóvenes, donde deberíamos tener unas restricciones importantes, para que en las instituciones educativas y los parques de la ciudad y en muchos otros sectores no se puedan manejar estas sustancias”, recalcó Lozano.

Desde otro punto, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Lozano comentó que el fallo todavía está en proceso, y que no se ha surtido de manera oficial, siendo más recatado afirmando que espera la notificación para atender la solicitud de la Corte.

Opine

“Está muy mal, porque la droga le hace mucho daño a los jóvenes, y la gente es muy irresponsable, manejan motos y carros alcoholizados”, Óscar José Giraldo.

“No debería ser así porque el espacio público está para todos los ciudadanos, los que no consumimos drogas soportaríamos eso, y los parques no se hicieron para tomar bebidas alcoholicas”, Jhon Willimton Rodríguez.

“Me parece muy mal, porque en sí sería un mal ejemplo para las nuevas generaciones, ellos con el alto cargo que tienen, no deberían permitir que esto suceda en el espacio público”, Angie Ortiz.

Dato

La decisión de los magistrados contó con seis votos a favor y uno en contra del fallo constitucional.

Dato

Los términos y expresiones que consideró la Corte contraproducentes a la Constitución Política corresponden al artículo 33 de la ley 1801 de 2016 del Código de Policía Nacional, que prohibía el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en el espacio público.