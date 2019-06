Trabajo de la Gestora Urbana dejó preocupados a concejales

12 Jun 2019 - 9:55pm

Según el concejal Pedro Mora, y quien citó a debate a la gerente Sandra Milena Quijano, la Gestora Urbana se quedó corta frente a todos los procesos que debe desarrollar entre ellos la titulación de predios que para este año tenía pactado más de 90, que aún no se hacen efectivos.

Asimismo con relación al alquiler de espacio público, los cabildantes hicieron fuertes reclamos frente a lo que aseguran es un arrendamiento desmesurado que se hace sin ninguna medida y sin respuestas sobre su viabilidad.

“Son 252 contratos de arrendamiento de espacio público, se han arrendado zonas verdes sin el permiso de planeación, sin viabilidad y sin la resolución de espacio público”, indicó Mora.

Asimismo, se discutió el constante cambio de gerentes, que no permiten la continuidad de los procesos.

Un nuevo debate

Por su parte la gerente, Sandra Milena Quijano, indicó que se presentaron al debate en representación de procesos que no son de ahora y por eso agradeció la invitación a otro, donde espera dar las soluciones a dichos temas.

Quijano, sostuvo que la situación no es como la reflejan los cabildantes y que no es que no se quiera titular dichos predios, sino que se “han presentado situaciones que en el proceso hay que dar claridad”.

Sin embargo, afirmó que a la fecha no se ha realizado ninguna titulación de los 92 predios a los que se comprometieron.

Frente al tema de espacio público aseguró que son 195 contratos los que tiene la entidad y no más de 200 como aseguró el concejal, e indicó que algunos no están cumpliendo con lo reglamentado por el uso y aprovechamiento del espacio público, por lo que desplazarán a los funcionarios para ponerle atención a estos procesos.