"Le pedimos al Gobierno cubano que entregue a esos criminales del ELN": presidente Duque"

19 Ene 2019 - 12:00pm

Desde Fresno el mandatario Iván Duque Marquez reprochó una vez más el asesinato de más de personas en Bogotá el pasado jueves. Recordó que desde ayer se restableció las órdenes de captura de los miembros y negociadores de esta organición en Cuba.

"La cancillería cubana dice que van a activar los protocolos de ruptura que se habían acordado anteriormente con otro gobierno.

"Quiero hacerle un llamado respetuoso a ese gobierno (Cuba), lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún dialogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas".

Agenda Tolima

De otra parte, Duque Marquez anunció que en este día se abordarán temas como los escenarios deportivos de Ibagué.

"Lo que ocurrió con los Juegos Nacionales son obras de infraestructura que no se ejecutaron y algunas terminaron en los bolsillos de algunos inescrupulosos.

"Hoy quiero decirle alcalde de Ibagué, que hay que cumplir una formalidad legal y es que los recursos que se habían asignado regresen al tesoro nacional e inmediatamente se le devolverán los recursos que se habían entregado para que las obras se realicen, pero el Gobierno nacional va a compremeter $20 mil millones adicionales".

En total son 28 intervenciones de la ciudadanía y seis de los alcaldes, que se harán en este sábado desde el norte del departamento.