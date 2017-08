Intendente del CAI Llanitos ordenó retirar el ‘comedog’

La representante legal de la fundación Mascotas Desamparadas, denunció que por orden de un Intendente del CAI de Llanitos se tuvo que retirar el ‘comedog’.

En esta vereda, también se logró poner un collar reflectivo a los perros para que los conductores los vean y no sean atropellados.

1 Ago 2017 - 3:01am

‘Comedog’ es un proyecto a nivel nacional cuyo objetivo es dignificar a los animales en condición de calle, mediante la implementación de programas integrales de Control Poblacional, Alimentación, Adopción y Responsabilidad Social.

Para el programa de alimentación, a través de diferentes fundaciones, se instalan dispensadores diseñados para brindar este alimento y agua a perros y gatos, y de manera básica lo que permite es ganar la confianza de los animales, y así facilitar su captura para esterilización, vacunación, adopción y/o reubicación.

En Ibagué, según la representante de la Fundación Mascotas Desamparadas, María Paula Uribe, hay ubicados cuatro dispensadores o ‘comedog’, uno en la plaza de la 21, en el barrio Libertador y en Boquerón, todos en los respectivos CAI, y a cargo de esta fundación; el otro, se encuentra en el CAI de El Salado, pero está a cargo de la Fundación SOS Huellitas.

Lo retiraron

En el CAI de la vereda Llanitos se había ubicado uno a petición de un policía que allí laboraba.

El inconveniente se generó, según Uribe, hace tres meses cuando llegó un nuevo Intendente a ese CAI.

Según la versión de la representante legal, el sábado 29 de julio cuando llegaron a reabastecer el dispensador, este intendente les indicó que necesitaba que retiraran esto de allí.

Señaló, que luego de explicarle de qué se trataba el proyecto, el policía solo reiteró que él no había solicitado eso, y que necesitaba que lo retiraran del lugar, porque más perros habían llegado al sector y que le molestaba mucho ver esos perros cerca al CAI.

“Yo le repliqué diciendo que en Llanitos, en Juntas, y en Villarrestrepo, la condición de perritos en calle ha sido grandísima siempre, y que ellos siempre han estado ahí, solo que ahora se ven más, porque han encontrado una posibilidad de alimentarse, por eso, se ven ahora más perros en el sector, después de explicarle, me dice que no, que realmente a él no le interesa y que debo retirar el dispensador en ese momento” indicó Uribe.

Luego, el Policía al parecer, le advierte que de no ser retirado, procedería a llevarse todos los perros con dispensador y todo, en una camioneta hacia un gallineral; ante la posibilidad que se lleven el ‘comedog’ a un lugar donde no tendría vigilancia, y de manera fácil podrían envenenar los perros, los miembros de la fundación proceden a retirarlo del lugar.

Sin posibilidad

Según señaló Uribe, varios perros de este sector se beneficiaban de este dispensador, y ahora se encuentran sin la posibilidad de alimentarse, lo que conlleva a que estos animales busquen comida en la basura, generando una problemática a los vecinos del sector.

Esta redacción intentó comunicarse con La Policía en varias oportunidades, pero no fue posible conocer su versión de los hechos y las posibles soluciones.