Comunidad denunció afectaciones por fugas de agua en diversos puntos del municipio

25 Ene 2019 - 3:01am

EL NUEVO DÍA recorrió los sitios de donde vienen dichas denuncias y constató estas quejas en algunos sectores, donde además se evidenció la preocupación de la comunidad, pues esta afectación, no solo perjudica la adecuada presión del suministro, sino que deteriora el asfalto.

Barrios como Belalcázar, Yuldaima, Varsovia I y II, son algunos de los afectados y en los que en el transcurso de la mañana este diario constató cinco fugas de agua, algunas con mayor intensidad.

En el barrio Belalcázar con carrera Quinta, César Bocanegra, quien dio aviso sobre este daño, sostuvo que desde hace seis meses está la afectación y que desde hace dos realizó la respectiva denuncia, en donde se indicó darían aviso a la cuadrilla encargada, sin embargo, fue en presencia de este diario que llegó la empresa de Acueducto y Alcantarillado.

“Esto lleva seis meses, la denuncia la hice como usuario hace más de dos meses, pero le dicen a uno, ‘yo le paso su nota a la cuadrilla’, pero la cuadrilla no aparece, ¿por qué? tienen una cuadrilla sumamente pequeña para que cubra a toda una ciudad”, indicó Bocanegra.

Este denunciante además indicó que no entiende cómo piden la protección del recurso hídrico, si no se tiene el respectivo cuidado por las empresas del Estado y no se cuenta con el personal correspondiente.

“Es irresponsabilidad de la gerencia del Ibal no tener los elementos suficientes para cubrir una ciudad, se han perdido cientos y cientos de metros cúbicos de agua tratada, que se va calle abajo, quitan la presión al servicio y pudre la vía calle abajo.

“Uno no entiende cómo el Estado le dice a los habitantes que hay que cuidar el agua como el oro del futuro, cuando las entidades oficiales encargadas de suministrarlo, lo dejan regar sin ningún asomo de arrepentimiento, no hay coherencia en eso”, sostuvo Bocanegra.

Respuesta

EL NUEVO DÍA se comunicó con el Ibal para conocer el manejo de estas denuncias, donde aseguraron se cuentan con personal operativo que puede atender de manera simultánea los daños en cuatro redes de acueducto, así mismo que cuentan con dos cuadrillas especializadas para atender estas redes de alcantarillado.

Esta entidad, además señaló que la prioridad para esta atención en la ciudad es la reparación y reposiciones en red matriz.