Sujeto en Ibagué golpeó y trató de apuñalar a joven, al parecer, por celos: la acorralaron

Una joven residente en la ciudad de Ibagué, denunció por medio de su cuenta de Facebook la agresión de la que fue víctima días atrás por parte de otro joven.

En la madrugada de este domingo 5 de febrero, la joven se encontraba departiendo con unos amigos de un conocido, quien la invitó a salir, entre los asistentes en el encuentro estaba su presunto agresor. Según lo manifestado por la víctima a través de un estado por la red social "este individuo en la madrugada del día domingo 5 de de febrero procedió agredirme físicamente propinando me un golpe en la cara además de intentar agredirme con un cuchillo", señala la publicación.

La joven narra que un amigo de ella la había invitado a salir, por lo que aceptó sin imaginarse por el bochornoso y angustiante momento que iba a vivir. En la noche del sábado ella se subió al vehículo en el que amigos del supuesto verdugo. Según la denuncia, quiso irse del lugar cuando se sintió agotada, "en determinado momento de la madrugada decidimos ir a la casa de un amigo de ellos en el barrio Libertador en el cual estuvimos compartiendo ( bailando, conversando, escuchando música) después de estar ahí un rato, yo me siento cansada y se lo manifiesto a la persona que me invitó la cual me responde que también se quería ir, decidimos irnos", agrega el texto.

Puede leer: (Video) Mujer cogió de hijo a su esposo: le dio una brutal golpiza que hasta lo ridiculizó

Momentos posteriores, salieron de la casa para dirigirse a sus respectivas viviendas. En el texto también mencionó que ya iban a esperar el taxi en una calle principal cuando el sujeto llegó donde ellos a agredirlos. "íbamos subiendo unas escaleras cuando me percato que Miller venía atrás con 3 individuos más, entonces decidimos parar, en ese momento él le dice unas cuantas palabras a la persona con la que yo iba, y de momento me propina un golpe en la cara, ocasionándome una lesión y hemorragia nasal, después saca un cuchillo he intentar agredirme en varias ocasiones, incluso una de las personas que iba con el se ofrecía a apuñalarme si el le decía que si", declaró la joven atacada.

Tras esto, la joven señala que su amigo decidió irse con el agresor, según ella para que pudiera escapar y alejarla de él. Por otro lado, la afectada señaló que este individuo suele hacerse pasar por enfermo mental y que ahora siente miedo por su integridad, "Dejo en conocimiento por este medio ya que está persona hace creer que tiene problemas mentales y se presenta agresivo por lo cual temo por mi bienestar. Por favor ayudar a difundir y hacer que pague, solo porque esa persona se hace pasar por loca cree que puede agredir a cualquiera y hacer lo que quiera", finaliza la publicación de la víctima.

De manera extraoficial, se pudo establecer que la mujer ya interpuso la respectiva denuncia ante el hombre que aparentemente la golpeo y amenazó.

