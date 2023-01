“Nos quedamos en el ‘reparcheo’, en la cortadita de cinta y en el aplauso”, Camilo Delgado

Contenido Exclusivo

En diálogo con EL NUEVO DÍA, explicó los tres pilares fundamentales de su propuesta política, acotó que el gobierno del alcalde Andrés Hurtado se rajó en varias materias y no descarta la posibilidad de consolidar más apoyos en la coalición alternativa.



Preguntas y respuestas

EL NUEVO DÍA: Hace cuatro años aspiró a la Alcaldía de Ibagué y obtuvo cerca de 25 mil votos. Frente a la candidatura anterior a la actual, ¿qué ha cambiado?

Camilo Delgado Herrera: Cada proceso electoral le permite a uno adquirir madurez política. Hay que entender que la mecánica electoral juega un papel importante en este proceso, pero también comprender la importancia de tener propuestas claras, estructurar un plan de gobierno y poder hablarle a la ciudad sobre sus necesidades y no un discurso vago.

Aprendí que, como diría un político tolimense, la política es el arte de los falsos amigos y los verdaderos enemigos. Y entendí que muchas veces el ser independiente y contestatario, tiene unas consecuencias que aunque parecieron adversas, nos permitieron crecer en un electorado hace cuatro años sin ningún tipo de estructura política.

E.N.D.: Uno de los grandes malestares que los ciudadanos traen a colación, es el ‘dilema’ de la movilidad.

C.D.H.: Para nadie es un secreto el caos que se vive en esta materia. Es un asunto de varias aristas; la más importante es la de infraestructura porque la ciudad tiene casi 40 años de atraso en esta materia frente a otras ciudades circunvecinas. Pero también la ausencia de ejecutar proyectos viales que llevan pendiente muchos años, como es el caso de la carrera Trece. Las avenidas circunvalares o perimetrales ayudarían a la descongestión vehicular del municipio.

Hay que terminar la calle 103 hasta la avenida Mirolindo, ‘oxigenar’ la congestionada avenida Pedro Tafur y promover las vías estratégicas que están pendientes desde hace más de veinte años.

Ibagué necesita modernizarse, lo cual dependerá de los recursos que están asegurados desde el SETP. Cuando fui concejal, armé una discusión sobre la reformulación del modelo de transporte en la ciudad para que no fuera un sistema estratégico sino un sistema integrado. Hoy cerca del 30 % de los ibaguereños se moviliza caminando en una ciudad que no tiene senderos peatonales. También quedó olvidada la ‘bici infraestructura’ y movilidad sostenible.

E.N.D.: Y frente al reciente paro de transportadores, ¿qué puede decir?

C.D.H.: Hay que evitar la ‘guerra del centavo’, la cual ha cobrado hasta vidas humanas. Estamos en una indagación en la urgencia de la Administración de contratar, mediante una oferta ‘express’, quién será el recaudador de estos recursos y por qué se está dejando de lado a los transportadores que llevan décadas en el oficio, pero que no participarán en el negocio del recaudo de transporte público.

E.N.D.: En términos económicos, aún hay rezagos de lo acaecido en la pandemia. Entretanto, Ibagué está posicionada como una de las ciudades con mayor desempleo en el país.

C.D.H.: Hay que fortalecer la reactivación económica. La idea es poder atraer inversión de grandes industrias que en el pasado se fueron para superar el fuerte desempleo que hay en la ciudad. La catástrofe de Armero permitió la llegada de inversiones e industrias a nuestro territorio. Hoy, cuando esas ventajas se acabaron, no tenemos la posibilidad de repensar el modelo tributario que tenemos a nivel municipal.

E.N.D.: Frente al ordenamiento urbano de la ciudad, ¿qué propone?

C.D.H.: Nuestra propuesta está conectada con una línea del Gobierno Nacional. Una propuesta en el plan de desarrollo y es poder realizar una revisión excepcional al POT de la ciudad.

Nuestro ordenamiento territorial está desorganizado, nada planificado y con gran cantidad de dificultades urbanísticas y habitacionales, por lo que es necesario reorganizar el territorio en torno al agua. Todo esto nos invita a reconocer la importancia no solo del recurso hídrico, sino también de prevenir y mitigar los riesgos derivados de las situaciones del ordenamiento territorial desorganizado.

E.N.D.: El ordenamiento territorial y el fortalecimiento económico va ligado con la oferta de servicios públicos en Ibagué y su capacidad hidrosanitaria, ¿es prioridad atender este aspecto?

C.D.H.: Hoy la zona industrial adolece por la capacidad de suministro de agua potable. El proceso de expansión urbano de la ciudad arrojó a la periferia las grandes industrias, pero las dejó por fuera del perímetro hidrosanitario. No podemos seguir admitiendo que nuestra ciudad crezca, pero el perímetro se reduzca. Las comunidades que sufren por el agua es porque el Ibal no llegó hasta sus barrios.

Los últimos alcaldes han promovido un proceso de desorganización que no permiten consolidar esas vocaciones industriales, de prestación de servicios y operaciones logísticas para que Ibagué se convierta una ciudad destino para ese tipo de empresa y no se convierta en una ciudad de paso.

E.N.D.: La ciudad tiene una fuerte vocación agrícola, asunto que se ha concentrado en la oferta de algunos corregimientos, ¿cómo podría fortalecerse este sector?

C.D.H.: El campesino necesita dos cosas fundamentales de un gobierno. Lo primero son las vías para que puedan sacar sus productos y que el apoyo de la Administración esté orientada a romper la intermediación para que puedan comercializar a precios justo sus productos.

E.N.D.: En términos de acueducto y alcantarillado, la ciudad tiene varias urgencias por resolver frente al estado de las redes que están dispuestas actualmente, ¿qué considera?

C.D.H.: Hay que dejar la diatriba, el discurso y la palabrería en lo que representa ejecutar no solamente el proyecto de acueducto, sino la reposición de las redes de la ciudad. Recientemente el Concejo aprobó un recurso cercano al billón de pesos, y con eso no alcanzamos a intervenir el problema que tenemos en materia de colapsos y daños en el alcantarillado.

La política, ‘lo político’ y lo electoral

E.N.D.: Recientemente se cimentaron las bases de la alianza en el sector alternativo junto a los precandidatos Renzo García y Marco Hincapié. En ese sentido, ¿qué comparten sus visiones de ciudad?

C.D.H.: Estamos convencidos de que la unidad por la ciudad nos permitirá rescatarla del atraso. Cada uno tiene una visión diferente pero acorde en varios sentidos. Han querido ‘ningunear’ y deslegitimar ese trabajo que venimos realizando. Estamos abiertos a que los demás candidatos que están en esta orilla ideológica, no de la izquierda o de derecha, sino que quienes quieren sacar adelante la ciudad, hagan parte de este proceso.

En este momento, ninguno solo tiene la capacidad de ganar la Alcaldía de Ibagué. No podemos seguir jugando a que los ‘caciques’ decidan quién va a mandar la ‘tribu’ durante los próximos cuatro años. Tenemos electorado propio, pero nos une el cambio de la ciudad y la inteligencia en la ejecución de un plan de gobierno, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.

E.N.D.: ¿Faltó esa unidad en la contienda electoral del 2019?

C.D.H.: Nosotros fuimos víctimas hace cuatro años de la falta de unidad y de los egos e intereses particulares que no permitieron una gran alianza. Y entiendo que hay muchos factores que entraron a jugar un papel para que esto no se diera. Hoy tenemos la tranquilizante de que sea el uno el otro quien salga a representar. Somos personas que defendemos la vida, el ambiente y que no podemos ser promeseros o mesiánicos en lo que vamos a plantearle a los ibaguereños.

Hace cuatro años engañaron a la ciudad con el ‘Musicable’ o el tranvía, proyectos que no tenían asiento en el Plan Nacional de Desarrollo. Y si no está en el programa del Gobierno Nacional para ‘apalancar’ las inversiones, eso es ‘paja’. Y con ‘carreta’, muchos ibaguereños votaron.

E.N.D.: ¿Podrían adherirse más candidaturas a la coalición ‘alternativa’?

C.D.H.: Este ejercicio tiene como propósito que, ojalá, otras candidaturas como la del expersonero Camilo Ossa, o la de un joven abogado como Carlos Alfredo García, o inclusive sentarnos a discutir sobre nuestra visión de ciudad con el general Fernando Murillo. Y a todos aquellos que no quieran representar ‘ismos’ mandados a recoger, sino la de construir un proyecto de ciudad viable, productivo, con garantías y que se desarrolle en torno al recurso hídrico.

E.N.D.: Entretanto, frente a las alianzas que se han establecido, ¿qué le dijo el Partido Liberal?

C.D.H.: En esta oportunidad, el partido está unido en torno a tres propósitos. El primero es consolidar un gran pacto por el Tolima para que el próximo gobernador sea Mauricio Jaramillo. Lo segundo es cerrar filas desde el partido, pero también desde los demás movimientos. Y tres, la prioridad de recuperar esos municipios que han sido cooptados por las maneras de hacer política con trashumancia, trasteo y compra de votos.

E.N.D.: ¿Cómo se definirá la candidatura única de los alternativos?

C.D.H.: El partido debe abrir los diálogos en la consolidación de la Alcaldía de Ibagué. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que los sectores políticos alternativos confluyan en este proyecto de ciudad. Estamos abiertos a las consultas, a los mecanismos que vayan apareciendo en el camino. Después de ponernos de acuerdo en el cómo para saber quién será el que representará la colectividad de fuerzas políticas, culturales, sociales, ambientales y académicas.

E.N.D.: ¿Qué hay para decir de la gestión del alcalde Andrés Hurtado?

C.D.H.: No se hace campaña con el retrovisor, nos centraremos en propuestas, proyectos y estrategias para mejorar la calidad de vida en Ibagué. Sería un exabrupto no evaluar lo que se ha hecho en la Administración actual. Creo que se rajó en la forma como proyectó su plan de desarrollo, algo conservador y reducido y poco ambicioso en las metas que quería cumplir.

Si nos vamos a la forma, se está cumpliendo, pero quedó en deuda con la ciudadanía y todo eso es producto de la inestabilidad de su despacho por cuenta de las condiciones o ‘peleas’ políticas. Nos quedamos en el ‘reparcheo’, en la cortadita de cinta y en el aplauso. En todo el mundo hubo pandemia, no puede seguir siendo excusa. Debemos reformular el modelo económico que tenemos como municipio.

Ibagué se convirtió en ‘tierra de nadie’. Los ingenieros se fueron para otras partes de Colombia, y de otras partes del país vinieron a quedarse con las contrataciones públicas. Eso genera un ‘tufillo’ de desconfianza sobre qué tan transparentes fueron las contrataciones de los últimos cuatro años. Espero que termine su gestión con al menos la tercera parte de lo que prometió. Ojalá no trate de ganarse indulgencias con ‘avemarías ajenas’, como dirían las abuelas.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

Más noticias

- Continúa el ‘altercado’ entre liberales y conservadores tolimenses

- El ‘remate administrativo’ del alcalde Hurtado al cierre de su mandato en Ibagué

- “Hablar de esta administración es hablar de los escándalos del Alcalde”, Ricardo Ferro