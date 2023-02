Conozca Te Guío, una línea de ayuda que asesora y orienta sobre sexualidad a menores de edad

Red PaPaz pone a disposición de familias, comunidades escolares y público en general Te Guío, una línea de ayuda que brinda orientación psicológica, a través de chat o llamada, a personas menores de 18 años que se encuentren preocupadas por sus pensamientos, sentimientos o comportamientos sexuales respecto a otras niñas, niños o adolescentes.

De esta forma, Te Guio está enfocada en fortalecer las capacidades para la prevención de la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes, una de las formas más denigrantes y crueles de vulneración de los derechos de menores de 18 años.

Se estima que, a nivel mundial, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños serán víctimas de abuso sexual antes de cumplir 18 años (Association Unevie, 2020). En el caso colombiano, durante el 2022 con corte al mes de noviembre se realizaron 19.570 exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra personas menores de edad, lo que representa un incremento de un 20% en comparación con los casos registrados en ese mismo período de tiempo para el año de 2021. De estos exámenes, cerca del 90% fueron realizados a niñas y adolescentes mujeres (Medicina Legal, 2022).

Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es que muchos de estos episodios son cometidos por personas menores de edad. Los principales estudios al respecto indican que entre un cuarto y un tercio de las agresiones contra personas menores de 18 años son cometidas por otras niñas, niños y adolescentes (Association Unevie, 2020; Hackett, 2014; Letourneau, et al., 2017). Estos casos constituyen ejemplos de conductas sexuales perjudiciales por parte de esta población. Además de estas formas de violencia, también son catalogadas como conductas sexuales perjudiciales los comportamientos sexuales ajenos a la etapa de desarrollo del menor de edad que la comete, son anómalas en términos de frecuencia o lugar en el que ocurren y causan daño a quien la comete o a otros. Dentro de este tipo de situaciones se encuentran el consumo problemático de pornografía, el compartir imágenes sexualizadas de otras personas menores de 18 años, tocamientos a menores de 14 años, interacciones sexuales sin consentimiento con mayores de esta edad, entre otros.

Dada esta preocupante situación, Red PaPaz lanza Te Guio, uno de los componentes del Centro de Internet Seguro -Viguías, inspirado en iniciativas similares de países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y que en Colombia es apoyada por expertos nacionales e internacionales en el estudio y prevención de conductas sexuales perjudiciales. Te Guío ofrece dos servicios: por un lado, información y orientación al público general sobre este tipo de conductas en personas menores de edad, en donde el público podrá aclarar dudas acerca de situaciones como el sexting, sextorción, ciberacoso, qué hacer cuando a un menor de edad le piden enviar fotos íntimas o cuando ya fueron compartidas sin su consentimiento. Por otro lado, los guías brindarán teleorientación a adolescentes que manifiestan estas conductas.

Para esto Te Guío cuenta con varios canales de atención:

-Chat en la página web www.teguiocolombia.org

-Mensaje directo a través de Facebook (www.facebook.com/teguio.viguias), Instagram (www.instagram.com/teguio.viguias/) y Twitter (https://twitter.com/TeGuio_Viguias)

-WhatsApp al 3148210435

-Llamada telefónica al 018005190690

Hasta el momento, la línea ha recibido contactos, tanto por parte de adultos preocupados por el comportamiento de un menor de edad de su entorno, como de adolescentes intranquilos por sus pensamientos respecto a otras niñas y niños.

Para Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, “el lanzamiento de la línea de ayuda Te Guío es una excelente noticia para las niñas, niños y adolescentes, sus familias y educadores, dado que, aunque es una situación común, es un tema del que no se habla y, por lo tanto, no se brinda una ayuda efectiva. Pueden contactarnos a través de los diferentes canales disponibles no solo las personas menores de edad, también sus padres y docentes. La evidencia muestra que una de las formas más eficaces de prevención es actuar prontamente en estos casos”.

Sobre Red PaPaz

La Corporación Colombiana de Padres y Madres – Red PaPaz- es una entidad que nace en el 2003 cuyo propósito superior es abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. A enero de 2023 contamos con 587 instituciones educativas afiliadas en 22 departamentos.

