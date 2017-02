MIAS requerirá 10 mil millones de pesos anuales para ser viable

Con tres votos en contra fue aprobado en el Concejo el proyecto de acuerdo que establece la implementación del nuevo Modelo Integral en Salud.

4 Ago 2016 - 11:43am

Los concejales del Partido Conservador, Jorge Bolívar, Carlos Andrés Portela y Humberto Quintero de Cambio Radical votaron en contra del proyecto que establece el Nuevo Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) en Ibagué y que destina el cuatro por ciento de los ingresos de libre destinación a la financiación del mismo.

Quintero argumentó que se requieren 10 mil 252 millones 200 mil pesos anuales para financiar el MIAS, cifra de la cual el Municipio se compromete a girar cuatro mil 283 millones 93 mil pesos quedando un saldo sin financiar por valor de cinco mil 972 millones 106 mil pesos.

Según la justificación presentada por el Ejecutivo, el saldo tendría que ser financiado a través de aportes del Gobierno nacional y sus ingresos ordinarios de libre destinación.

Quintero fue enfático en que el MIAS representará una carga adicional al sistema operativo actual y que no está en óptimas condiciones. Además, el valor de recaudo por recursos de libre destinación no son fijos razón por demás que a la falta de un estudio técnico y jurídico el MIAS no debía aprobarse. Según Quintero preocupa sobre manera la financiación del modelo, máxime que quedó establecido que su implementación será indefinida.

Cómo están invertidos los recursos

Según el proyecto se destinarán tres mil 471 millones 600 mil pesos a contratar el personal adicional, dos mil 528 millones 400 mil pesos para compra de materiales y suministros para venta de servicios de primera y baja complejidad.

Para servicios de mediana complejidad se destinarán dos mil 911 millones a personal y mil 344 millones de pesos para un total de 10 mil 255 millones de pesos.

Según la Secretaría de Salud Municipal para la implementación del plan piloto del MIAS se requerirá contratar 137 personas. Siete con especialidad en medicina general, tres higienistas orales, seis enfermeras, 10 trabajadoras sociales, 89 auxiliares, seis comunicadores sociales y 16 técnicos en saneamiento.