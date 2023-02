Habló empresario que salía con Valentina Trespalacios: chatearon antes del atroz crimen

Siguen apareciendo más detalles sobre lo ocurrido antes del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios.



El caso de Valentina Trespalacios ha conmocionado al país, desde el hallazgo de su cuerpo dentro de una maleta y abandonado en un contenedor de basura, el pasado 22 de enero.

Las investigaciones de las autoridades se han desarrollado con celeridad, a tal punto que, quien fuera la pareja sentimental de Valentina, John Poulos está recluido en la cárcel La Picota con medida de aseguramiento, tras revelarse en audiencia las pruebas que lo incriminan. Por ejemplo, el vídeo de cámaras de seguridad en la que se ve cómo trasladó el cuerpo de la víctima en la misma maleta, donde fue encontrada muerta.

Por ser un hecho mediático, han sido varios los rumores que han rodeado el suceso. Se conoció un polémico trino que hizo John Poulos en su cuenta de Twitter, en el que presume a Valentina como “la cita más loca” que haya tenido, que la invitó de paseo sin saber de ella y quería casarse. A su vez, se ha dicho que ellos se conocieron en una aplicación de citas, llevaban más de un año juntos y según versiones de amigos, el hombre era demasiado celoso con la joven.

Adicionalmente, aumentan las especulaciones en redes, donde involucran a la mejor amiga de la DJ, Silvana Núñez, y la madre de la fallecida, Laura Hidalgo, en supuestas confabulaciones para extorsionar y hasta secuestrar a Poulos con en complicidad con Valentina.Las dos mujeres padecen una pérdida y ahora enfrentan amenazas.

¿Con quién salía Valentina Trespalacios, mientras tenía romance con John Poulos?

Al pasar el tiempo, salen a la luz pública más detalles de la víctima y de su situación antes de morir, así como la presunta relación que tenía con un joven empresario, a la par de su romance con John Poulos.

La identidad del susodicho es Santiago Luna, quien dio su testimonio de este feminicidio ante la Fiscalía e indicó que conocía a Valentina hace un año, habían tenido algunas citas y no salía del asombro tras la noticia.

“Quedé como en shock cuando me enteré, yo no podía creerlo. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y le escribí a ella: ‘Dime que no es verdad’”, expresó a un medio nacional.

Así mismo, mostró las conversaciones que tuvo con la DJ, la más reciente en Instagram y fue por una pelea:

“Hablé con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas. Hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publicó de una cena. Le pregunté qué con quién estaba y ella me contestó que con unos amigos, y me echó en cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas”, aseguró.

El hombre, dijo también que horas antes de morir, Valentina le había enviado un mensaje por WhatsApp, pero él no respondió por estar enojado con ella. “El sábado me escribió: ‘Que tengas un excelente día’”.

Recibió el mensaje y no supo más de la joven, hasta cuando vio la noticia en todos los medios de comunicación del país.

