¿Continuará el sufrimiento por el A. Complementario? Habrán quejas por posibles hechos de corrupción

Veedurías advierten que el Ibal se ha endeudado para poner a andar las obras que, contrario a lo que dice la Administración, tampoco verían la luz en este 2023.

Con el título “el acueducto alterno no estará listo para 2023”, la veeduría ‘Más Tolima’ indicó que, pese a las promesas del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, de entregar las obras del Acueducto Complementario, la obra no estará lista este año y por el contrario continuará el sufrimiento en la capital del Tolima por la falta del recurso hídrico, pese a la millonaria deuda que ya tiene el ente descentralizado “por un proyecto que aún no da frutos”, dice la veeduría.

En el informe, ‘Más Tolima’ reseñó que, “son evidentes las distintas irregularidades que presenta el proyecto Acueducto Complementario, que más que una solución para los ibaguereños, se ha convertido en una verdadera vulneración de los derechos fundamentales como es el acceso al agua potable con calidad, continuidad y disponibilidad”.

Por ejemplo señalaron, que hasta noviembre del 2022, la fase Dos del proyecto, que inició en el 2017 y debía ser entregado en el 2019, registraba sólo un 70 % de ejecución, y su finalización comprendía una instalación de 1.408 metros de tubería, esto con sus respectivos accesorios, anclajes, cortes y soldaduras. Proceso en el que el Ibal en el 2020, aseguró no tener permisos para su intervención y construcción.

Por eso, con la intención de finalizar las obras -primera y segunda fase- que debieron estar listas, según la veeduría, hace dos años, el Ibal realizó un contrato interadministrativo con la Alcaldía por $23.128 millones y de forma posterior adjudicó el trámite, por un monto mucho mayor.

Según el portal de contratación estatal Secop 2, la inversión en el proceso de licitación pública alcanzó los $25.377 millones con el consorcio Cocora Ibaltol, único oferente del millonario proceso.

Asimismo, la veeduría indicó que en la fase Tres del proyecto no se avanza y que no existe información precisa sobre qué ocurrirá con el llamado tanque de la Fiscalía, del que ya se sabe está envuelto en líos jurídicos y también hace parte del proyecto que busca surtir a toda la ciudad de agua potable.

El Ibal endeudado

En el mismo informe, la veeduría expresó su preocupación por la deuda que tendría la empresa de Acueducto y Alcantarillado por los numerosos créditos que ha requerido.

Según refiere, el Ibal tiene 18 créditos categorizados como deuda pública que a corte de junio del 2022, alcanzan los $84.573 millones, la mayoría con la banca privada y a largo plazo, “se realizaron desde el año 2017 hasta el 2021, es decir, no ha habido un año en que la empresa no se haya tenido que endeudar, sobre todo con empréstitos para financiar las obras del Acueducto Complementario”, dijo ‘Más Tolima’.

Con lo expuesto se le pidió a los entes correspondientes que realicen las investigaciones respectivas “referentes a malos manejos en los dineros públicos, así como hechos de corrupción que se puedan estar presentando en el proyecto Acueducto Complementario, en ese mismo sentido, realizamos un llamado a los ibaguereños para que estén atentos a los posibles incumplimientos que pueda haber por parte del Gobierno municipal en la entrega de las obras faltantes”.

Vuelven alertas en nueva licitación

Aunado al llamado de ‘Más Tolima’, la veeduría Total824 ha emitido una observación para que se amplíen los plazos de la invitación 001-2023, en la que el Ibal pretende bajo el modelo de régimen especial, que los interesados en la construcción de la fase tres del proyecto que comprende la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) en Boquerón y las obras complementarias para abastecer de agua potable a las comunas 12 y 13, alleguen sus propuestas en una semana.

“La veeduría Total824 solicita muy respetuosamente ampliar el plazo de presentación de las ofertas de la invitación pública 001 de 2023, pues existen oferentes que observaron y presentaron solicitudes para ampliar los tiempos, pues los plazos cortos atentan contra el principio de pluralidad de oferentes, principio rector de la contratación pública (...) para evitar lo que sucedió en el concurso anterior (195 de 2022) en donde por los afanes y posible favorecimiento de un proponente, la licitación estuvo plagada de errores e irregularidades y tuvo que ser declarada desierta”, se lee en la observación.

Al respecto, el Ibal negó tal pretensión pues aseguró que existen siete días calendario de tiempo y que la entidad requiere de manera urgente hacer el proceso de contratación. Según el cronograma el plazo se amplió un día más.

Cabe recordar que en esta licitación se disponen de recursos por el orden de $26.405 millones.

El Ibal salió al paso

Tras las denuncias, la empresa de acueducto y alcantarillado a través de un comunicado indicó que las obras del Acueducto Complementario avanzan de forma satisfactoria.

Según el director de Planeación del Ibal, Jorge Díaz, existen seis frentes de trabajo, “distribuidos en la inspección de Policía de Coello sobre el río Cocora, donde se construyen dos anclajes para soportar las presiones de la tubería”, dijo.

Asimismo, en el sector Morrochusco y en La Tigrera donde se hace la instalación de 800 metros lineales de tubería metálica, además de labores de pavimentación en Los Túneles.

Otro frente está en la Ptap de La Pola, en donde se instala una tubería de 24 pulgadas y de cerca de 150 metros lineales. Según el Ibal “la tubería es apta para ser instalada acatando la recomendación del fabricante quien hizo previa inspección de la misma en el sector, garantizando así las actividades del Ibal”.

Es de resaltar que en numerosos escenarios, tanto el alcalde Andrés Hurtado, como la gerente del Ibal, Erika Palma, han señalado que antes de que se finalicé este gobierno se terminará el suplicio de los ciudadanos a la espera de que se culmine este proyecto.

¿Se agranda el lío por falsedad en documento público?

Cabe reseñar que al cierre del 2022 e inicio del 2023, el Ibal estaba en el proceso de selección del contratista encargado de la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) en Boquerón, la fase tres del A. Complementario; sin embargo, el proceso terminó declarándose desierto, toda vez que se determinó que el único interesado no cumplió las exigencias técnicas.

Las inconsistencias fueron expuestas por la veeduría Total824 que señaló que la Unión Temporal Obras Hidráulicas, incurrió presuntamente en falsedad de documento público, pues en su propuesta incluyó el nombre de un profesional, quien negó tener vínculo alguno en la Unión Temporal y aseguró estar dedicado completamente a la academia. El representante legal de esa Unión Temporal fue Duván Ramírez Bayona, quien en la actualidad es el decano de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué.

En medio de las denuncias de la veeduría, el pasado 21 de enero a través del canal de YouTube, ‘Libertad con Derecho’ se expuso una serie de irregularidades que de nuevo vinculan al decano de tal universidad, no solo en el proceso de la Ptap de Boquerón, sino en varias licitaciones y trámites contractuales en donde aparecen dentro de uniones temporales, el nombre de docentes de la alma máter, que desconocen tal vínculo y en donde figura también el funcionario de la universidad.

En un documento que quedó expuesto en el video en el segundo 0:27, se expuso una carta fechada el 6 de enero y dirigida a la rectora, Maritza Rondón Rangel, en donde un docente refiere que su nombre aparece vinculado a varios procesos del Ibal.

Por ejemplo, en la invitación pública 093 del 2022 que deriva en el contrato 083 de 2022 y que comprende la “construcción de la primera fase de las obras para la implementación de la sectorización hidráulica en los sectores inmersos en los macrodistritos del sistema de acueducto de Ibagué” en donde el ingeniero Duván Ramírez, sería el representante legal de la Unión Temporal.

“Me encontré la sorpresa que tanto mi nombre como el de mi compañera de trabajo la profesora Y.H.A aparecían relacionados en el equipo de trabajo de la propuesta presentada por la Unión Temporal DJ Ingeniería de la cual el ingeniero Duván Ramírez era el representante legal, por lo anterior revisé el proceso de contratación en la página del Ibal y evidencié que no solamente se utilizó mi nombre y hoja de vida, sino que además se falsificó mi firma en la carta de compromiso como residente de obra, al igual que en el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA”, reza el documento.

Y añade, “asimismo reposan dentro de los documentos allegados a mi nombre, dos certificaciones laborales falsas, donde en una de estas se encuentra relacionado un supuesto trabajo en el cual me desempeñé como residente de obra, cargo al que me presentaron dentro de la invitación pública 093, el cual se desarrolló entre el 12 de septiembre de 2013 y 6 de abril de 2016 en Ibagué, para este periodo de tiempo me desempeñaba como funcionario público en la Rama Judicial y además residía en Villavicencio”.

Quien denuncia aseguró que su vínculo en la universidad iba hasta el 12 de enero y que su relación, con el hoy decano de la UCC fue netamente laboral y que es Ramírez Bayona el único con acceso a su hoja de vida, por lo mismo, pidió acciones administrativas de rigor, además de advertir que la denuncia también se instauró en la Fiscalía.

La hoja de vida del denunciante y de otros docentes de la universidad también aparecerían en la consultoría para las alternativas de captación y conducción de la quebrada Corazón a través de la invitación 160 de 2021 que derivó en el contrato 158 de 2021, según se refiere sin el conocimiento de los profesores.

Cifra

$26.405 millones están listos para invertir en una tercera fase del proyecto Acueducto Complementario.

Dato

El consorcio Cocora Ibaltol es el encargado de las obras de A. Complementario desde la bocatoma Cocora, hasta la Ptap La Pola y las líneas de abastecimiento y distribución del tanque sur.

