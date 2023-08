Johnatan Nieto, uno de los presentadores más queridos y premiados del país: "el periodismo debe ser una pasión"

Por: Brayan Quevedo, estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué.



Éxitos en el camino allá, donde quiero empezar, que me acompañe la buenaventura y no me abandone jamás. Empezamos desde Colombia, cuna de grandes artistas, escritores y periodistas, pero esta vez no se trata de Bogotá ni Medellín y mucho menos de la ciudad amurallada, se trata de Cúcuta, más conocida como la Perla del Norte, Municipio verde de Colombia, ciudad de árboles, “la Avenida Cero”, tradicional por su comercio y por ser la única avenida cero en el mundo.

Con el sueño intacto por lograr hacer grandes entrevistas, mi mente tenía la firme convicción de contactar a un gran presentador; moví cielo y tierra y logré obtener su número personal. Siempre quiero tocar puertas grandes, nunca me conformo, y de tanto ruido que hice, me escuchó, abrió la puerta y permitió que esta entrevista se hiciera realidad. Es un gusto poder sumar a mi vida personal y profesional está entrevista junto a Johnatan Nieto Blanco, el cual veía en televisión desde muy pequeño y sería fuente de inspiración. Johnatán estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y luego de graduarse inició su carrera como periodista en Bogotá, y actualmente ejerce como presentador de noticias para CityTv, llegando a ser acreedor seis veces al Premio India Catalina como mejor presentador. Premio Álvaro Gómez Hurtado como Mejor Entrevista Multimedia y el premio Simón Bolívar como Mejor Cubrimiento de Noticias.

El gran día

Agenda lista, escritorio limpio, estaba preparado para abordar a Johnatán; los nervios no podían faltar, las inseguridades empezaban a bloquear mi mente, debía poner en práctica lo aprendido y dejar de lado el fanatismo. De repente escuché aquel sonido y supe que era él. Ahí estaba, tal cual como se veía en televisión, con una gran sonrisa me saludó, su porte y elegancia era como lo imaginaba y por un momento pensé en aquella fábula de “Rin Rin renacuajo” un hombre fresco, tranquilo con corbata a la moda, pero para nada superficial. Johnatan, no sabía quién era yo, pues ni una foto había visto, solo mis mensajes que le insistían día a día. El primer paso era presentarme seguido de unas breves palabras y decidí iniciar esta entrevista, tomando el toro por los cuernos. Sin miedo al éxito.

Brayan Quevedo: ¡Johnatan! Sé que naciste en Cúcuta, pero ¿cuáles son sus orígenes?

Johnatan Nieto: Mi padre es de Bogotá, trabajaba en la Aeronáutica Civil, pero mi abuela decidió que era prudente trasladarlo porque tenía una agitada vida social bastante compleja, ella pide el traslado a cualquier parte del país que no fuera Bogotá, porque en Bogotá se vivió una época de mucha rumba había una influencia hippie poderosísima, y bueno mi abuela que era muy sabia decide que es mejor que mi padre se vaya a Cúcuta y ahí conoce a mi madre y el resto es historia.

B.Q: ¿Cómo Johnatan vivió su niñez y adolescencia ?

J.N: Soy cucuteño, nací en la muy noble, leal y valerosa villa de Cúcuta, pasé mi infancia y adolescencia en en esta ciudad hermosa, cálida, llena de personas simpáticas, una ciudad de chistes, una ciudad de chisme.

B.Q: La frontera con Venezuela, ¿supongo que debe tener costumbres venezolanas?

J.N: Por su puesto y todas las raíces venezolanas, de hecho tengo familia venezolana y las costumbres gastronómicas como las hallacas que me gustan mucho, inclusive más que el tamal, los diablitos de underwood, la frescolita…

B.Q: La frescolita una gaseosa romana y los diablitos una carnecita de untar, ¿correcto?

J.N: Sí, pero en esa época de mi adolescencia no existía en Colombia, solo se conseguía en Ureña o en San Antonio de Táchira, todo el mercado lo hacíamos en San Antonio y a veces íbamos a San Cristóbal, una ciudad intermedia, una ciudad linda y acogedora muy similar a Bucaramanga, pero mucho más desarrollada en vías en infraestructura, el poder adquisitivo; el producto interno era supremamente superior al colombiano en una época de bonanza. Esa fue mi infancia y adolescencia con todas esas influencias venezolanas y santandereanas.

Mis nervios se habían ido, todo empezó a fluir y ahora era el momento de entrar al tema de su vida profesional, ¿por qué ser periodista?

J.N: El periodismo tiene varias influencias en mi vida, la más fuerte es la de mi abuelo. Como decimos nosotros en Norte de Santander, “mi nono” un hombre prodigio letrado, un hombre muy cosmopolita, él había trasegado el continente como andariego y logra una gran influencia en mí. Él era periodista, alquimista de la vida y tenía su propia columna de opinión “El diario de la frontera”, en Cúcuta, un diario que tenía unos titulares rojos… nunca se me olvidará.

B.Q: ¿Cuál es el nombre de Nono y cómo él logra influirlo en este mundo del periodismo?

J.N: Libardo Blanco, mi nono y yo teníamos una relación muy cercana, éramos muy amigos, una relación muy profunda de amor, él me contaba sus historias, sus andanzas, hablábamos desde fútbol hasta de música, un melómano empedernido a quien le encantaba el tango, la música clásica, un fanático de Agustín Lara, Mozart y fanático empedernido de Gardel. Me llamaba y me decía qué piensas de esto y yo leía sus columnas que salían los domingos mientras él se afeitaba con una brocha y crema especial; se volvió un hábito llegar del colegio y hablar de historias, libros, poesía y así fue como él logró acercarme mucho al periodismo, ese fue mi primer contacto.

B.Q: En mi investigación descubrí que tiene raíces periodísticas por parte de su abuelo, pero sé que su mamá se llama Martha Blanco y su padre Eduardo Nieto ¿Ellos también lo influyeron?

J.N: No, mi madre es abogada y docente universitaria metida en el derecho de familia, una mujer muy servicial que tiene como proyecto de vida servir. Hace parte de las damas grises de la Cruz Roja, ese es su hobby.

B.Q: Además, es algo muy bonito, siempre he creído que nosotros llegamos y estamos en este mundo para ayudar a quienes más lo necesitan.

J.N: Por supuesto. Jesús dejó planteado el servicio como un proyecto de vida, como un estilo de vida, Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida al rescate de muchos.

Mi familia después de Dios lo es todo, mi familia es mi gran proyecto, mi gran empresa, a veces he sido buen padre, o quizás he sido malo, pero me esfuerzo por hacerlo bien.

B.Q: Es un excelente mensaje también sé que su esposa Mónica y usted tienen dos hijos; Samuel y Amada; me llama la atención el nombre de su hija, no es un nombre muy común. ¿Por qué Amada?

J.N: Amada porque es la hija de nuestro corazón, es muy amada y refleja lo que la deseamos, lo que la amamos y lo mucho que queremos que los demás la amen; es un reflejo de lo que queremos que suceda con ella. Por más molesto que estés con ella, queremos que tú le digas amada y eso está arraigado en su corazón y seguro que esa semilla de amor dará muy buenos frutos. Por eso le pusimos Amada.

B.Q: Es una manera muy bonita de relacionarlo y es que llama mucho la atención, incluso quise investigar pues creí que era un sobrenombre. Me gusta bastante, cuénteme, ¿Qué significa su familia para usted?

J.N: Mi familia después de Dios lo es todo, mi familia es mi gran proyecto, mi gran empresa, a veces he sido buen padre, o quizás he sido malo, pero me esfuerzo por hacerlo bien, todos cometemos errores y constantemente procuro dar lo mejor. Tenemos una relación muy linda y sana, estoy casado hace diecisiete años.

B.Q: ¿Cómo llegó Jonatán a uno de los canales más grandes de Colombia como lo es Citytv?

J.N: A nivel laboral ha sido la experiencia más importante en mi vida, fui practicante de este canal Citytv. Recuerdo que Llegué muy joven y sabía que no tenía ninguna otra oportunidad, tenía claridad solo de las posibilidades que se abrían en el horizonte, y eran muy pocas. Yo no contaba con un apellido prestante, no venía de una familia de periodistas y no descendía de un linaje especial al cual le abren las puertas con facilidad aquí en Colombia, sino que yo soy de una familia humilde, trabajadora de clase media, clase obrera que no conocía a nadie en Bogotá. Y le decía a mi mamá: ¿no tienes algún amigo, alguien al cual yo pueda acudir para que me oriente, con quien yo pueda hablar, algún reportero? No nada, solo me respondió: “Defiéndase como pueda”, entonces definí que debía hacer la mejor práctica del mundo. Cuando me dieron la oportunidad de hacerla en el canal decidí que esa práctica era sí o sí mi tiquete de entrada a los medios de comunicación y al periodismo en Bogotá. Y era un trabajo muy duro, arduo, de trasnochos de madrugada; tenía funciones las 24 horas del día pero la recompensa al final fue la oportunidad de ser periodista de planta del canal. Primero fui investigador, fui Reportero Junior y luego Reportero Senior, para luego irme del canal por muchos años y regresar. Pero esa fue mi entrada, una práctica muy bien hecha a conciencia, muy denodada, con toda la entrega y con toda la pasión posible.

B.Q: Su trabajo es muy notorio. Cuando le escribí por primera vez y dije que soy su fan, es realmente cierto, yo recuerdo mucho verlo desde pequeño en televisión, el grupo de reporteros como lo son Pablo Arango y Bernardo Polo. ¿Has tenido alguna vergüenza en televisión, como decimos coloquialmente, hacer el oso?

J.N: Ufff muchas veces, muchas veces. Estamos expuestos 24/7 al oso y al ridículo porque pues estás al aire todo el tiempo.

B.Q: ¿Cuál es el suceso que más recuerda?

J.N: Alguna vez me sacaron un meme, estamos presentando algo en el VideoWorld y de pronto me atraganté a aire, seguramente con mi propia saliva, no lo sé y yo no podía hablar y trataba de hablar y no podía; finalmente, puede terminar y decir la nota, pero una página que tiene muchos seguidores tomaron ese video y se hizo viral, todo el mundo se rió y pues yo también me reí. Al aire pasan muchas cosas, es tu vida en vivo y en directo, es un reality, te puede dar de todo, te puede pasar de todo, hay todas posibilidades, pero si no fuera por esa adrenalina uno no podría llegar a tener la capacidad suficiente de superar las adversidades y de cada día tratar de mejorar la presentación.

B.Q: Tener esa capacidad de mejorar forja el carácter, el problema es que a mí me pasa todo el tiempo, me confundo mucho y me atraganto al hablar.

J.N: Hay que hacer ejercicios de vocalización, la mayor cantidad de errores al aire, son problemas de dicción, no es que el periodista no tenga en la cabeza la información, aquí le digo mucho a los practicantes cuando se paran frente a la cámara y creen que pueden decir todo lo que tienen en la cabeza y no es así, se debe hacer un proceso previo, un proceso mental y físico que requiere de un procedimiento previo que incluye el calentamiento de tus cuerdas vocales, del tórax, del esófago, y ejercicios de pronunciación que te permitan transmitir el mensaje con claridad porque de lo contrario pasa lo mismo cuando vas a una maratón, vas corriendo no calientas y luego te lesionas, eso pasa cuando estás al aire.

Les digo que sigan la profesión, esto es una pasión. Si realmente tienen pasión por esto háganlo; la satisfacción personal creo que no tiene ninguna comparación.

B.Q: Muy buenos consejos pero, ¿qué es lo más difícil de ser periodista ?

J.N: Ser periodista tiene tres cosas fundamentales, sin eso no se puede ser periodista. Primero el periodista dice la verdad, segundo el periodista no se deja comprar y tercero el periodista busca favorecer a los más desfavorecidos, a la gente que no tiene voz, a los más humildes, busca servir. Se puede tener muy buenas fuentes, muy buena redacción, muy buena pronunciación, hasta muy buena pinta para salir al aire, pero si no tienes esas tres competencias propias no sirves para esta profesión. Todo lo demás se puede adquirir. Ese contacto que tiene con la gente de hacer historias y contar crónicas, no todos los periodistas que están en los medios lo tienen, por el contrario, lo he notado en su trabajo, el tacto de poder llegar a las personas y es algo que resalto.

B.Q: Bueno y aparte de las cualidades como periodista, también eres emprendedor, ¿qué es BarberLove y de dónde nace?

J.N: Sí, tengo mi emprendimiento desde diciembre, tengo mis productos, este es el óleo, se llama “Barbelove”. Gran parte de las utilidades del emprendimiento van destinadas a ayudar una fundación que es la “Fundación Bancos de Cundinamarca”, a la cual pertenezco hace dos años, se lleva comida a las personas más necesitadas de Soacha, y está inscrita a otras 200 fundaciones de Soacha que recogen los alimentos en las plazas y se entrega a la gente más vulnerable de este sector.

B.Q: Que buena labor este emprendimiento debe ser apoyado no solo porque supongo que el producto debe ser muy bueno, sino también por la gran ayuda que se hace con estas personas. Johnatan, por último, ¿qué mensaje le das a los estudiantes que como yo estudiamos periodismo?

J.N: Les digo que sigan la profesión, esto es una pasión. Si realmente tienen pasión por esto háganlo; la satisfacción personal creo que no tiene ninguna comparación. Contar historias, narrar las historias de la humanidad en vivo y en directo todos los días, no es únicamente una pasión, es también una necesidad como respirar :es la mejor profesión del mundo, como decía Gabo. Yo los invito a que sigan profundizando en la investigación, profundizando en la búsqueda de la verdad, con honestidad y con disciplina, desarrollando esto tan bello como lo es el periodismo.

