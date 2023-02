¡Sin pena! Ivan Lalinde hizo una acalorada confesión sobre su tamaño viril: puso ejemplo y todo

El presentador reveló sin miedo un detalle bastante íntimo y hasta lo presumió con orgullo.

Hace unos días el matutino del Canal Caracol, ‘Día a día’ tuvo varias invitadas que le pusieron un toque más picante al programa y le sacaron varias confesiones a los presentadores que terminaron siendo los entrevistados en lugar de entrevistadores.

Se trató de las famosas actrices Maru Mayayusa, María Irene Toro, Marta Liliana Ruíz y Ana Cristina Botero quienes llegaron al programa para promocionar su show en teatro Caliente caliente que justamente habla de varios temas que no son aptos para todo público y que suben la temperatura.

Durante el diálogo las actrices hablaron de cirugías plásticas y, por supuesto, interrogaron a los presentadores para que dijeran la verdad sobre qué procedimientos se han realizado y aunque ninguno negó sus retoques estéticos, Carolina Cruz se fue bastante directa y soltó que sus senos son operados, pero de una manera que dejó boquiabiertos a todos.

“Yo tengo tet** de plástico”, fue la frase con la que se refirió la presentadora a su aumento de senos en vivo durante el programa.

No obstante, ella no fue la única que dejó salir un comentario sin pensar mucho, pues Iván Lalinde en medio de la discusión por las cirugías reveló un íntimo detalle de su vida como no suele hacerlo siempre.

Ante eso, el paisa no se quedó callado y reveló que no tenía nada que aumentarse, pues el tamaño de sus manos y su calzado talla 43 demostraban que tenía mucho que presumir y de lo que sentirse orgulloso.

