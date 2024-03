El momento más esperado llegó. Estrada puso fin a su relación con su esposa,

La noche del pasado domingo, 11 de marzo, La Casa de Los Famosos Colombia se vio envuelta en momentos de tensión cuando el actor y presentador Alejandro Estrada hizo su polémico ingreso durante la dinámica 'Congelados'. Su visita tenía como objetivo encontrarse con su pareja sentimental, Nataly Umaña, quien se ha visto involucrada en un romance con otro integrante del reality show, Miguel Melfi.

La presencia de Estrada en el programa se produjo después de que se hiciera público el romance entre Umaña y Melfi, lo que generó un revuelo entre los seguidores del programa y los espectadores.

En un momento cargado de emotividad, Estrada se dirigió a Umaña frente a las cámaras y expresó: "Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, siempre confié en que podíamos superar cualquier adversidad".

Puede leer: Los Premios Óscar más peculiares: un actor sin ropa, un perro y otras cosas más

El encuentro entre Estrada y Melfi también estuvo marcado por la tensión, especialmente cuando Estrada confrontó a Melfi por no haberle comunicado previamente la situación de su relación con Umaña. "No entiendo por qué nunca me dijiste que según tú nuestra relación venía muy mal", expresó Estrada, visiblemente afectado por la situación.

Además, el presentador recordó a Umaña que ella misma había confirmado que entre ellos ya no había nada en medio de la relación. "Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma. Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, añadió Estrada.

Parte de lo que Alejandro Estrada le dijo a Nataly en la casa de los famosos pic.twitter.com/yWCgxOJoOw — R A S P A O' 🍋 (@Raspao__) March 11, 2024

El polémico ingreso de Alejandro Estrada a La Casa de Los Famosos Colombia ha generado un intenso debate en las redes sociales, con opiniones divididas entre aquellos que apoyan su decisión de confrontar la situación públicamente y aquellos que critican su exposición mediática.