Con pantallazos dio a conocer los mensajes que le han llegado luego de grabar un video respecto al fallo que se dictó contra Westcol.

Los seguidores del conocido influencer Westcol han desatado una ola de amenazas de muerte contra Juanita Gómez, periodista de Semana y ex presentadora de Caracol Noticias, luego de que esta realizara un video informando sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional. El mismo insta al influencer a educar en su contenido sobre la comunidad LGBTIQ+ y el impacto negativo que pueden conllevar los mensajes de odio y discruminación hacia dicho grupo.

Gómez, en su momento, no pudo ocultar su satisfacción al conocer que el creador de contenido había sido sancionado, por lo que, decidió realizar un video en el que habla sobre el tema."Por fin le metieron un freno por un video que llamó "¿y si mi hijo me sale trans?", es que lo que dijo es tan horrible que da hasta para que le cierren la cuenta. Según el fallo violó derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la no discriminación de la comunidad LGBTIQ+. Y sí, ya había pedido disculpas por ese tema pero no es suficiente", expresó.

Y añadió, "¡Me muero de ganas de verlo. Va ser el primer video que me vea de Luis Villa" . Acto seguido, recordó que algunos colegas de profesión anteriormente se vieron amenazados e intimidados tras hablar sobre algunos asuntos desfavorables para Westcol. "En el país donde se nos hizo costumbre que amenacen y asesinen a periodistas", puntualizó.

Lo que publiqué en mis redes y desencadenó amenazas de los que se hacen llamar “de la W” seguidores de Westcol pic.twitter.com/4ijSjRHCtC — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) March 13, 2024

Posteriormente, a través de las plataformas digitales de Semana, denunció las amenazas recibidas, mostrando capturas de pantalla donde varios seguidores del influencer la amenazan, incluso con emoticones alusivos a armas. Mensajes que aparentemente vienen por parte de los fans del joven. “Hablar de Luis Villa automáticamente se vuelve un problema de seguridad. Hice un video para mis redes sociales sobre el fallo de la Corte Constitucional y esto pasó”, posteo en X.