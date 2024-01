¿Planeando sus metas para el año? Conozca la ‘técnica de los cinco segundos’ para superar la procrastinación

Tomar consciencia sobre el estrés asociado a la tarea:

muchas veces al postergar una tarea se asume que es por motivos de incompetencia, falta de actitud u otros motivos ligados a la capacidad personal, lo que hace que muchas personas sean muy duras con ellas mismas. No obstante, la procrastinación no es el problema per se sino el estrés asociado con la realización de la tarea o de otras tareas.