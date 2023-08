¡Fiestas y más fiestas: En el Tolima la celebración no se detiene!

Contenido Exclusivo

Festival juvenil y de ritmos tradicionales, ferias y fiestas patronales y ¡mucha diversión!



Este puente festivo, prográmese en familia y amigos para disfrutar de las mejores festividades religiosas, artísticas y culturales que se desarrollarán en Ibagué y en el departamento.

San Bernardo celebra sus fiestas patronales

En el corregimiento de San Bernardo se vivirá el encuentro cultural, turístico y religioso en honor al santo patrono San Bernardo de Claraval, donde los asistentes podrán disfrutar de diferentes eventos cómo alboradas, zona de stands, comidas típicas, cabalgata infantil de caballitos de palo, reinado, desfile de carrozas, premiaciones y diversas actividades culturales para toda la familia. Este evento liderado por la Junta de Acción Comunal del corregimiento 12 de Ibagué, se desarrollará hoy, mañana y el lunes, en el parque principal de San Bernardo.

¡En Roncesvalles también están de fiesta!

La Alcaldía de Roncesvalles y su Junta de Ferias y Fiestas, invitan a propios y visitantes a disfrutar de la versión número 40 de sus festividades municipales, una celebración queso vivirá durante este puente festivo y contará con la participación especial de artistas musicales como Juan Carlos Zarabanda, Alan Cáceres, Orquesta Caña Brava, Banda Los Tigres de la Frontera y Nathy Duque.

Prográmese desde hoy:

-19 de agosto:

5 a.m.: Sensacional alborada, ameniza la banda musical

Lugar: Parque principal Santander

7 a.m.: Concurso de la mejor vaca lechera

Lugar: Coliseo de Ferias

8 a.m.: Prueba habilidades de ordeño por las candidatas al Reinado Campesino

Lugar: Parque principal Santander

11 a.m.: Desfile de Carrozas

Lugar: Calles principales del municipio

12 m: Presentación de carrozas y comparsas por las candidatas al Reinado Campesino

Lugar: Parque principal Santander

3 p.m.: Concurso de mascotas

Lugar: Parque principal Santander

8 p.m.: Gran Noche de rumba, presentaciones musicales

Lugar: Parque principal Santander

-20 de agosto:

5 a.m.: Sensacional alborada, ameniza la banda musical

Lugar: Parque principal Santander

8: a.m.: Desayuno real

Lugar: Hogar de los abuelos ‘La Milagrosa’

9 a.m. Exhibición equina

Organiza: Junta de Ferias y Fiestas

Lugar: Coliseo de Ferias

11 a.m.: Prueba de habilidades de chalanería por las candidatas al Reinado

Lugar: Coliseo de Ferias

6 p.m.: Muestra artística por cada una de las candidatas

7:30 p.m.: Elección y Coronación Reinado Campesino

8 p.m.: Gran noche de rumba, presentaciones musicales

Lugar: Coliseo Arena (Polideportivo municipal)

3. Festival Ibagué Gospel

Niños, jóvenes y adultos, están invitados este domingo al Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, para disfrutar del Festival Ibagué Gospel en su décima versión, un evento de entrada libre, que se desarrollará a partir de las 2 p.m. y contará con la participación de artistas locales e invitados especiales nacionales e internacionales como Ordóñese de la Risa, Living y Omyalka (banda internacional), Pescao Vivo, Compañía de Danzas, entre otros.

4. Festival Nacional ‘Mangostino de Oro’

Hoy, el 28° Festival Nacional de Música ‘Mangostino de Oro’ se prepara para ofrecer un evento especial, en la tarde sabatina mariquiteña. Se trata del Concierto Dialogado con Los Miranda de México, que cuenta con la conducción del maestro Carlos Emilio Díaz, músico y gestor cultural tolimense y se llevará a cabo a partir de las 3:30 p.m. en el auditorio de la Casa de la Cultura, sector Humatepa de Mariquita. Este será un abrebocas a la presentación del domingo, que traerá un repertorio de lujo en el marco de la gala de cierre del festival. Entrada gratuita. Informes en www.mangostinodeoro.org

5. Ferias y fiestas en Alvarado

Por supuesto los alvaradenses no se quedaron atrás, pues este fin de semana también estarán de celebración con sus festividades patronales en honor a San Roque. Las actividades culturales tendrán continuidad hoy, en el parque principal del municipio, iniciando a las 5 a.m. con la alborada, seguido de eventos durante el día como la Feria Agroturística de emprendimiento, orquestas, bailes populares, y a la 1 a.m., los asistentes podrán disfrutar del concierto de Juan Carlos Zarabanda. Mañana, la fiesta seguirá con el desfile de carrozas y comparsas, por las principales calles de la ciudad, eventos artísticos y en la noche, la gran presentación de Peter Manjarrés. Para conocer todos los detalles de la programación ingrese al facebook: Alcaldía de Alvarado

