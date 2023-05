‘Tozco’ ocupó el primer lugar en una de las categorías del ‘Anime Tattoo Fest 2023’

Contenido Exclusivo

El evento más esperado por los amantes del anime y del tatuaje, se vivió en Neiva con la convención ‘Anime Tattoo Fest 2023’ en su primera versión, que congregó a cerca de 35 artistas del tatuaje, amateurs y profesionales a nivel nacional, donde Luis Fernando Pascitto León, mejor conocido como ‘Tozco’, ocupó el primer puesto en la categoría ‘Tributo Kimetsu No Yaiba’ una de las principales del evento que se llevó a cabo durante el primer día.

Luis Fernando es un ibaguereño de corazón, pues aunque nació en Arauca, creció y vivió en la capital tolimense desde sus dos años, razón que lo lleva a identificarse como local de la ‘Musical’.

Su pasión y gusto por el arte del tatuaje lo han llevado a participar en diferentes convenciones de tattoo a nivel nacional, donde ha sido merecedor de grandes premios, ocupando los primeros lugares como representante Ibagué y del Tolima.

“Esta fue la primera convención que se realizaba en el país de solo anime y no podíamos dejarlo pasar, ya que en el Tolima no tenemos esta clase de eventos, aunque no fue mi primera vez participando en un concurso en Neiva, el año pasado asistimos a la ‘Neiva Expo Tattoo’ cerca de 10 personas en representación de Ibagué y en esta ocasión, fuimos solo dos tatuadores de la ciudad”, indicó Pascitto.

Diseño a color de los hermanos Tanjiro Kamado y Nezuko Kamado protagonistas de la serie de anime Kimetsu No Yaiba.

El diseño ganador

Uno de los requisitos principales de la categoría denominada ‘Tributo Kimetsu No Yaiba’ era realizar un diseño referente a la serie de anime que llevaba su mismo nombre.

“El lienzo fue de una chica ibaguereña, ella eligió su propio diseño y aunque tatuaron mucho al protagonista, incluyéndome, no soy quien impone algo específico de lo que la gente debe o no tatuarse; finalmente, ella eligió tatuarse a los dos protagonistas de la serie, los hermanos Tanjiro Kamado y Nezuko Kamado”, afirmó el tatuador.

El proceso no fue fácil, pues según ‘Tozco’, el tatuaje tuvo una duración de 9 horas en total, en las cuales por contratiempos e imprevistos de última hora, tuvieron que realizar la sesión casi de corrido, y con muy pocos espacios de receso. Al final el esfuerzo dio sus frutos al ser considerado uno de los mejores diseños de la convención.

La exposición también contó con la presencia y participación del tatuador colombiano Óscar Cruz, el mejor en el estilo del anime de todo el país, y quien se ganó la gran final de todo el concurso.

Kit de insumos para tatuajes, como parte del premio otorgado al ganador.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.

MÁS NOTICIAS

¡Terror en Ibagué y el Tolima! Sujetos asesinaron y robaron a varias personas: cometían toda clase de delitos

Volcán Nevado del Ruiz: Alcalde de Murillo solicita apoyo para avanzar con evacuación

Ibaguereños emberracados le dieron varias 'caricias' a dos ladrones en la Calle 60