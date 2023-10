Mariana Varela y sus obras ocuparán todas las salas del MAT

Con la exposición 'Mi Segunda Piel' de la artista tolimense Mariana Varela, el Museo de Arte del Tolima con el apoyo de la Gobernación del Tolima y la Dirección de Cultura Departamental, abre sus puertas al público iniciando el mes de noviembre.

La muestra es una revisión de tan sólo una parte de la extensa obra de la artista ibaguereña y reúne dibujos, pinturas, bordados, instalación y objetos, medios usados por la maestra Mariana para abordar temáticas acerca del país, el paisaje y la violencia mostrada simbólica y poéticamente con una actitud ética; así como la mujer y los estereotipos.

"Mi intención es que las personas puedan crearse una conciencia de país y de la situación actual. Me siento bastante emocionada, sobre todo porque el MAT está en un punto muy alto dentro de los museos del país y del exterior, me siento muy honrada ".

Para María Margareth Bonilla Morales, directora del MAT, tener esta exposición en el museo es exaltar a la mujer tolimense, su fuerza y capacidad creativa representada en esta magnífica muestra en la que Mariana Varela viene trabajando hace más de un año.

Una artista, creadora, educadora y gestora que, en su paso por la Universidad Nacional de Colombia, dejó una huella imborrable para todas las generaciones que han formado parte de su vida y trabajo.

Puede leer: El lujoso carro que habría comprado Carolina Acevedo con premio de MasterChef: "sacó la casa por la ventana"

Sobre la artista

Mariana Varela (Ibagué 1947) vive y trabaja en Bogotá. Es maestra en Artes Plásticas, de la Universidad Nacional de Colombia, desde el año 1968 presenta exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. Fue directora del Departamento de Dibujo, del Departamento de Bellas Artes y directora del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia.

Entre las distinciones que ha recibido se encuentran el Primer Premio Salón de Arte Joven, Museo de Zea – Medellín, Beca del gobierno colombiano para realizar especialización en Grabado en el Taller 17 en París, Francia, Distinción de Docencia Excepcional por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, Primer Premio II Salón de Arte Bidimensional. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 35 años, Beca de la Pollock-Krasner.

Foundation de Nueva York, USA, tolimenses que dejan huella, Capítulo VIII, Universidad de Ibagué, Distinción como Gestora Cultural, Secretaría de Educación y Cultura, de LaGobernación del Tolima, entre otras.

Sus obras se encuentran en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo Nacional de Colombia, Museo de arte La Tertulia de Cali, Museo de Arte Moderno de Pereira, Museo de Arte del Tolima, Museo de Arte Contemporáneo Uniminuto de Bogotá y Gabinete de Estampas del Museo del Louvre – París, Francia.

Lea también: Marleny Jaramillo, la madre de Paola Jara, deslumbra a los fans con su belleza

Ha participado en publicaciones como Arte y Educación, Revista La Gaceta de Colcultura por Mariana Varela, Mariana Varela, Arte en Colombia (Revista) por Germán Rubiano C., La Importancia del Dibujo – Presentación del catálogo 'El Dibujo en Colombia', una mirada a la colección del Museo de Arte de la Universidad Nacional, Colombia y Looking for Macondo: Essays on Colombia, Hong Zaixin, entre otras.

La inauguración será este sábado 4 de noviembre a las 7 p.m., en las instalaciones del MAT, Cra. 7 # 5-93 del barrio Belén. Entrada Libre.

Demos juntos la bienvenida a esta gran artista ibaguereña y a sus obras que estarán durante un mes en el Museo de Arte del Tolima.