En blanco y negro la agenda legislativa de Petro en el Congreso: En medio de importantes cambios

Con el tiempo en contra y sin una coalición fuerte, son varios los proyectos que pueden quedar en pausa. Para algunos expertos, es incierta la votación que podría tener la reforma a la salud, propuesta que está en la Comisión VII de la Cámara.

El reloj legislativo empezó a andar para el cierre de este periodo de sesiones ordinarias, el 20 de junio, y con él las cuentas para el gobierno de Gustavo Petro para saber qué le podrán aprobar, cuáles proyectos aplazar unos meses para que tengan luz verde y cuáles se hundirán.

Esas cuentas hasta hace menos de un mes estaban muy claras, la amplia y fuerte coalición de gobierno que se tenía en ese momento era la mejor garantía para que pudiese pasar casi que todo el paquete legislativo del gobierno. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando mejor le iba al gobierno.

El primer campanazo se dio cuando recién arrancó el periodo de sesiones en marzo, la reforma política se hundió, un acto legislativo con el cual el gobierno esperaba hacer una profunda transformación en la actividad electoral del país, pero ante los cambios que tuvo la iniciativa que terminó con varios micos, se hundió.

Luego vino el detonante para que la fortaleza de la coalición se debilitara, la reforma a la salud, un proyecto de ley que hace parte de las llamadas reformas sociales del gobierno, pero que a la postre llevó a que recién comenzaba mayo se saliera de la coalición uno de los principales socios, el Partido Conservador.

Unos días antes y ante esa nueva realidad, el presidente Gustavo Petro hizo un reajuste en su gabinete y varias entidades, de donde salió el conservatismo, como también los ministros del liberalismo y de La U. Si bien los conservadores se fueron, el liberalismo y La U, por el momento aún no se definen si salen de la coalición o se van a la independencia.

Siendo así el panorama político de la coalición a cinco semanas de terminar el periodo de sesiones, la suerte de los proyectos de ley y las reformas constitucionales es casi que distinta en cada caso, en unos podrá imperar la coalición, en otros se verá muy debilitada pero pasarán y en unos proyectos el gobierno los podría ver hundir o en el mejor de los casos busca su aplazamiento para que siga el trámite la otra legislatura.

Así están las cosas

En el panorama legislativo de estas cinco semanas de sesiones, las reformas constitucionales son las que parecerían son las que tienen el camino más despejado para que sean aprobadas y entrar en vigencia antes de finalizar el primer semestre del año.

La que está más adelantada es la que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Los actos legislativos no pueden ser votados en sesiones extras, de ahí que el tiempo está casi que contado para su trámite final. Esta reforma ya fue aprobada en su sexto debate en la plenaria del Senado al cierre de abril, para terminar su trámite le faltan dos debates en la Cámara de Representantes, en donde deberá ser estudiada primero en la Comisión Primera y luego ir a la plenaria. Este proyecto podrá ser aprobado por las mayorías de la Cámara, incluyendo a los partidos independientes y la oposición.

Otro proyecto más de reforma constitucional es la Jurisdicción Agraria y Rural, para que haya jueces en los territorios que resuelvan de manera pronta los conflictos de tierras, la cual fue aprobada, de manera particular, por todos los partidos en la plenaria de la Cámara de representantes y ahora irá al Senado para sus dos debates finales.

En sexto debate también se aprobó el acto legislativo del cannabis para fines recreativos, aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes con 98 votos a favor y 54 votos en contra. Esta reforma, que llegará al Senado a dos últimos debates, es rechazada por el Centro Democrático, el Partido Conservador y parte de la bancada de Cambio Radical, por lo cual su votación en el Senado podría estar muy justa.

El otro acto legislativo que fue votado de manera positiva y con más de 80 votos en la plenaria del Senado, es el que dispone que el periodo de sesiones de inicio de año comenzará el 16 de febrero y no el 16 de marzo como ocurre actualmente. Esta reforma se da casi por descontado que sea una realidad por cuanto en la Cámara de Representantes también es acompañada por todos los partidos, incluidos la oposición y los independientes.

Las reformas sociales

Los tres proyectos de ley tienen un futuro incierto, esto porque debido a los tiempos del cierre de las sesiones ordinarias, el 20 de junio, debería discutirse en sesiones extras para lograr parte de sus votaciones. Por lo complejo que es cada proyecto no sería fácil que ninguno de los tres cumpla sus cuatro debates y se convierta en ley.

En el caso de la reforma a la salud, que está en la Comisión VII de la Cámara, su votación sigue siendo incierta, porque es la iniciativa que ha centrado la mayor polémica. Por el momento es claro que los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, lo votarán en contra, mientras que los conservadores dicen que también lo rechazarán, pero dejan abierta la posibilidad a que si se logran los cambios pedidos, lo voten. Lo mismo pasa con el liberalismo y La U, si estos tres partidos votan negativo, el proyecto se hunde. En todo caso, la reforma a la salud de ser aprobada en la Cámara, sus dos últimos debates serán después de julio.

La reforma pensional, que ya inició su etapa de audiencias en la Comisión VII del Senado, no tiene las mayorías amplias para que sea aprobada, es decir la coalición podría flaquear y de no hundirse sólo llegaría hasta la plenaria del Senado pero llegaría a la Cámara sólo hasta julio.

La reforma laboral es la que más complejo tiene su trámite, esto porque está en la Comisión VII de la Cámara, la cual le está dando la prioridad a la discusión de la reforma a la salud y se estima que al menos será una semana más la que estará en estudio. La reforma laboral, de no aplazarse para el otro periodo de sesiones, tan sólo alcanzaría su primer votación pero no llegaría a la plenaria de la Cámara.

Código electoral

Este proyecto, que ha sido muy controversial en especial porque algunos sectores de los partidos de gobierno lo rechazan, está para su discusión en la plenaria del Senado en segundo debate, en donde se espera sea aprobado antes del 20 de mayo. La iniciativa sólo alcanzaría a ser votada en el Senado y deberá esperar hasta julio para seguir su trámite en la Cámara.

Otros proyectos

La adición presupuestal por más de 25 billones de pesos que tramita el gobierno estaba quieta porque se le dio prioridad al Plan Nacional de Desarrollo, pero su aprobación también es casi una realidad. Está en discusión en las comisiones económicas, en donde se votaría la otra semana. Para esta ley sí funcionaría la antigua coalición de gobierno y sería aprobada por amplias mayorías. No se requeriría discutirla en extras.

No corre con la misma suerte el proyecto de sometimiento a la justicia, este se deberá aprobar en la Comisión Primera del Senado, en donde aún no hay ponencia, pero además no tiene un respaldo claro de la coalición. Los partidos tradicionales le han hecho muchos reparos, sumado a que desde la oposición se considera que el texto como está es para favorecer a los narcotraficantes.

La ley de humanización carcelaria, al parecer lograría luz verde. Su discusión está con mensaje de urgencia y ya tiene ponencia. En el Senado ya se anunció, pero aún falta la Cámara. El estudio definitivo estaría en la última semana de mayo, lo cual le permitiría que antes del cierre de sesiones ordinarias se aprobara. Con los cambios hechos al proyecto, el mismo tendría un apoyo amplio, incluso de sectores de la oposición.

