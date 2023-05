El desgarrador, sucio y desolador testimonio de uno de los pocos sobrevivientes de Garavito

Por estos días, el nombre de 'Garavito' ha vuelto a resonar en la vida de los colombianos.

Recientemente, se conoció que Luis Alfredo Garavito, uno de los máximos asesinos seriales y depredadores de niños del país, está en muy mala condición de salud debido a un agresivo cáncer en su ojo. Pero, como si fuera poco, se escucha la posibilidad de que este sujeto, pueda salir de la prisión en Valledupar.

Según información publicada por el medio de comunicación 24/7 Noticias, este hombre estaría haciendo todo lo posible para no salir de allí, e incluso según versiones está intentando pasar documentos para demostrar que aún no es tiempo de abandonar su celda. Y es que, ha manifestado su miedo a salir ya que dice temer por su seguridad a las afueras del centro penitenciario.

Por otro lado, esta ha sido una de las preocupaciones de uno de los escasos sobrevivientes de esta 'bestia' , quien habló hace algunos años sobre su amarga experiencia con este sujeto en el Programa televisivo Los Informantes.

Puede leer: La prueba de que Garavito no está arrepentido, antes se enorgullece: ¡da escalofríos!

Cuenta que en 1979 y cuando apenas tenía 9 años de edad, estaba jugando en una manga en Caicedonia, en el Valle del Cauca con otros niños, cuando de la nada, sintió que una mano lo atrapó, » “al señor no lo vi llegar por ningún lado, me mostró un machete y me dijo ‘no vaya a decir nada porque lo mató’”, relató sobre ese día.

El depredador se lo llevó por la fuerza a una choza donde Garavito lo abusó sexualmente, lo golpeó y lo torturó, “me quitó el pantalón y empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo, me mordió, me chupó, hacía de todo, muy en silencio. Eso fue lo más perturbador”, describió William.

La víctima contó que Garavito lo abrazó fuertemente durante toda la noche, para no dejar que se escapara. Además, narró como en el silencio de la noche escuchó a su «santa madre» pasar por el sitio y llamándolo a gritos, sin embargo, con miedo a morir le tocó quedarse en silencio.

Narró que le preguntó al depredador sexual y asesino serial la hora en la que lo dejaría libre, a lo que el sujeto le respondió: “cuando suenen las campanas, eso fue una eternidad para mí, sonaban a las cinco de la mañana”, detalló.

William también cuenta que cree que se salvó porque “accedí 100% a lo que él quiso, con el asco del mundo”. «Yo no le lloré, nunca le supliqué”, recalcó.

Finalmente, aseguró que después de 40 años y tras lograr salir adelante, le gustaría ver al monstruo cara a cara. “para demostrarle que yo fui más inteligente que él, para mostrarle que soy una gran persona, que no pasó lo que todo el mundo dice que tiene que pasar, que porque a mí me violaron yo soy violador”.

MÁS NOTICIAS

Trágico final para hombre que fue atacado con piedras, palos y golpes: no resistió

Acabado y demacrado: así luce Luis Alfredo Garavito en la actualidad, ¿mucho pecado encima?

Agricultor fue asesinado en Rovira: sus vecinos gritaban y pedían ayuda desesperada