Las quejas de Irene Vélez contra las EPS: salió insultada en urgencias

La exfuncionaria utilizó sus redes sociales para denunciar la situación en la que se encuentra, pues luego de su accidente tuvo que asistir al médico donde le enviaron orden de resonancia, pero se la negaron.

“Me deben quitar el yeso en 1 semana, pero no hay citas ni en octubre ni en noviembre. He pasado por llamadas y filas de reclamación, pero no hay forma de acceder al servicio”, contó Vélez.

La exministra dijo que además de su padecimiento, fue insultada por una mujer que la reconoció en plena sala de urgencias de la Clínica Palermo, en Bogotá.

“Entre otras, gritaba que el gobierno se roba la plata. Yo respiré con paciencia, pensando que su ira no es contra mí sino contra la historia de gobiernos corruptos”, agregó Vélez.

La mía es una historia corriente:

